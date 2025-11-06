Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке

Культовая картина «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии по-прежнему остается уникальным феноменом. Эта история, появившаяся в 1986 году, объединила элементы фантастики, сатиры и философской притчи.

Герои неожиданно оказываются на безжизненной планете Плюк. Ее странности поражают воображение. Удивительно, но это место не строили в декорациях, а использовали для съемок реальную локацию.

Съемки фильма «Кин-дза-дза!»

Георгий Данелия разместил планету Плюк недалеко от туркменского Балканабада. Среди бескрайних песков Каракумской пустыни выросли футуристические декорации. Некоторые необычные объекты для съемок доставили из Москвы.

А еще рядом с городом Небит-Даг съемочная группа обнаружила заброшенную свалку. Старые металлические детали с этого места стали основой для создания пепелацев и другого фантастического реквизита.

Однако съемки проходили не только в Туркмении. Сцену встречи Машкова и Гедевана сняли на Калининском проспекте в Москве.

Эпизод с вагонеткой создали в тоннеле строящейся станции метро «Полянка». Павильоны «Мосфильма» на время превратились в столицу Плюка.

Для съемок сна Гедевана съемочная группа отправилась в Ярославль. А сцены с контрабандистами рождались на территории заброшенного предприятия в Черёмушках.

Сложности в съемках фильма «Кин-дза-дза!»

Съемки столкнулись с множеством трудностей. Потерянный во время перевозки реквизит заставил перенести график работ. Груз нашли лишь через полтора месяца, но съемки пришлось проводить уже летом, в самый разгар зноя.

Подготовка к фантастическому проекту постоянно сопровождалась непредвиденными проблемами. Декорации разрушал сильный ветер, а в одну из конструкций врезался нетрезвый водитель. Затем «Мосфильм» сообщил, что костюмеры не успеют подготовить одежду для актеров в нужный срок.

Изнуряющая жара тоже доставляла неудобства съемочной группе. Палящее солнце осложняло рабочий процесс и провоцировало конфликты.

Для нормализации обстановки придумали особый график. Съемки начинали ранним утром, пока было прохладно, прерывались в полдень для решения споров, а во второй половине дня возобновляли работу.

