Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке

Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке

6 ноября 2025 18:08
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Команде пришлось работать в тяжелых условиях.  

Культовая картина «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии по-прежнему остается уникальным феноменом. Эта история, появившаяся в 1986 году, объединила элементы фантастики, сатиры и философской притчи.

Герои неожиданно оказываются на безжизненной планете Плюк. Ее странности поражают воображение. Удивительно, но это место не строили в декорациях, а использовали для съемок реальную локацию.

Съемки фильма «Кин-дза-дза!»

Георгий Данелия разместил планету Плюк недалеко от туркменского Балканабада. Среди бескрайних песков Каракумской пустыни выросли футуристические декорации. Некоторые необычные объекты для съемок доставили из Москвы.

А еще рядом с городом Небит-Даг съемочная группа обнаружила заброшенную свалку. Старые металлические детали с этого места стали основой для создания пепелацев и другого фантастического реквизита.

Однако съемки проходили не только в Туркмении. Сцену встречи Машкова и Гедевана сняли на Калининском проспекте в Москве.

Эпизод с вагонеткой создали в тоннеле строящейся станции метро «Полянка». Павильоны «Мосфильма» на время превратились в столицу Плюка.

Для съемок сна Гедевана съемочная группа отправилась в Ярославль. А сцены с контрабандистами рождались на территории заброшенного предприятия в Черёмушках.

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Сложности в съемках фильма «Кин-дза-дза!»

Съемки столкнулись с множеством трудностей. Потерянный во время перевозки реквизит заставил перенести график работ. Груз нашли лишь через полтора месяца, но съемки пришлось проводить уже летом, в самый разгар зноя.

Подготовка к фантастическому проекту постоянно сопровождалась непредвиденными проблемами. Декорации разрушал сильный ветер, а в одну из конструкций врезался нетрезвый водитель. Затем «Мосфильм» сообщил, что костюмеры не успеют подготовить одежду для актеров в нужный срок.

Изнуряющая жара тоже доставляла неудобства съемочной группе. Палящее солнце осложняло рабочий процесс и провоцировало конфликты.

Для нормализации обстановки придумали особый график. Съемки начинали ранним утром, пока было прохладно, прерывались в полдень для решения споров, а во второй половине дня возобновляли работу.

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему пепелац назвали именно так.

Фото: Кадры из фильма «Кин-дза-дза!» (1986)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя» Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя» Читать дальше 6 ноября 2025
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма Читать дальше 6 ноября 2025
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских Читать дальше 3 ноября 2025
Для 3 сезона «Казановы» выбрали южный берег: вот куда главный аферист СССР отправится на этот раз Для 3 сезона «Казановы» выбрали южный берег: вот куда главный аферист СССР отправится на этот раз Читать дальше 3 ноября 2025
За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра» За границу ехать не пришлось — Париж нашли в СССР: где проходили съемки культового хита «Д’Артаньян и три мушкетёра» Читать дальше 3 ноября 2025
Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Читать дальше 2 ноября 2025
«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор «У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор Читать дальше 2 ноября 2025
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Читать дальше 7 ноября 2025
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Читать дальше 7 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше