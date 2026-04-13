«Планета обезьян» по порядку: полная хронология фильмов и правильный порядок просмотра, чтобы не запутаться

Франшиза «Планета обезьян» давно вышла за рамки одной истории и превратилась в полноценную киносагу с разными временными линиями.
Зрители часто путаются, с чего начать и в каком порядке смотреть фильмы, потому что классическая серия и современный перезапуск рассказывают разные истории.
Разобраться проще, если идти по хронологии выхода — так логика развития мира сохраняется, а ключевые идеи раскрываются постепенно.
Хронология фильмов «Планета обезьян»
Год
Фильм
Кратко
1968
Планета обезьян
|
Астронавт попадает на Землю будущего, где правят обезьяны
1970
Под планетой обезьян
История продолжается в мире мутантов и ядерной угрозы
1971
Бегство с планеты обезьян
Обезьяны оказываются в прошлом среди людей
1972
Завоевание планеты обезьян
Появление Цезаря и начало восстания
1973
Битва за планету обезьян
Попытка мира между людьми и обезьянами
2001
Планета обезьян
Ремейк с новой интерпретацией сюжета
2011
Восстание планеты обезьян
Начало современной истории и путь Цезаря
2014
Планета обезьян: Революция
Конфликт людей и обезьян выходит на новый уровень
2017
Планета обезьян: Война
Личная драма Цезаря и финал его пути
2024
Планета обезьян: Королевство
Новая глава после событий трилогии
Как смотреть правильно
Старая серия с 1968 по 1973 годы — это классика с акцентом на социальные и политические темы. Перезапуск, начавшийся в 2011 году, делает ставку на драму и развитие персонажей, особенно линии Цезаря. Фильм 2001 года стоит особняком и не влияет на основную историю.
Оптимальный вариант — смотреть по годам выхода. Такой порядок позволяет увидеть, как менялась идея франшизы и как из философской фантастики она превратилась в масштабную драму о выживании и власти.