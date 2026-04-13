«Планета обезьян» по порядку: полная хронология фильмов и правильный порядок просмотра, чтобы не запутаться

Франшиза «Планета обезьян» давно вышла за рамки одной истории и превратилась в полноценную киносагу с разными временными линиями.

Зрители часто путаются, с чего начать и в каком порядке смотреть фильмы, потому что классическая серия и современный перезапуск рассказывают разные истории.

Разобраться проще, если идти по хронологии выхода — так логика развития мира сохраняется, а ключевые идеи раскрываются постепенно.

Хронология фильмов «Планета обезьян»

Год Фильм Кратко 1968 Планета обезьян Астронавт попадает на Землю будущего, где правят обезьяны 1970 Под планетой обезьян История продолжается в мире мутантов и ядерной угрозы 1971 Бегство с планеты обезьян Обезьяны оказываются в прошлом среди людей 1972 Завоевание планеты обезьян Появление Цезаря и начало восстания 1973 Битва за планету обезьян Попытка мира между людьми и обезьянами 2001 Планета обезьян Ремейк с новой интерпретацией сюжета 2011 Восстание планеты обезьян Начало современной истории и путь Цезаря 2014 Планета обезьян: Революция Конфликт людей и обезьян выходит на новый уровень 2017 Планета обезьян: Война Личная драма Цезаря и финал его пути 2024 Планета обезьян: Королевство Новая глава после событий трилогии

Как смотреть правильно

Старая серия с 1968 по 1973 годы — это классика с акцентом на социальные и политические темы. Перезапуск, начавшийся в 2011 году, делает ставку на драму и развитие персонажей, особенно линии Цезаря. Фильм 2001 года стоит особняком и не влияет на основную историю.

Оптимальный вариант — смотреть по годам выхода. Такой порядок позволяет увидеть, как менялась идея франшизы и как из философской фантастики она превратилась в масштабную драму о выживании и власти.