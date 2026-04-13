Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Планета обезьян» по порядку: полная хронология фильмов и правильный порядок просмотра, чтобы не запутаться

«Планета обезьян» по порядку: полная хронология фильмов и правильный порядок просмотра, чтобы не запутаться

13 апреля 2026 17:09
Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Франшиза «Планета обезьян» растянулась на десятилетия и включает сразу несколько сюжетных линий.

Франшиза «Планета обезьян» давно вышла за рамки одной истории и превратилась в полноценную киносагу с разными временными линиями.

Зрители часто путаются, с чего начать и в каком порядке смотреть фильмы, потому что классическая серия и современный перезапуск рассказывают разные истории.

Разобраться проще, если идти по хронологии выхода — так логика развития мира сохраняется, а ключевые идеи раскрываются постепенно.

Хронология фильмов «Планета обезьян»

Год

Фильм

Кратко

1968

Планета обезьян

Астронавт попадает на Землю будущего, где правят обезьяны

1970

Под планетой обезьян

История продолжается в мире мутантов и ядерной угрозы

1971

Бегство с планеты обезьян

Обезьяны оказываются в прошлом среди людей

1972

Завоевание планеты обезьян

Появление Цезаря и начало восстания

1973

Битва за планету обезьян

Попытка мира между людьми и обезьянами

2001

Планета обезьян

Ремейк с новой интерпретацией сюжета

2011

Восстание планеты обезьян

Начало современной истории и путь Цезаря

2014

Планета обезьян: Революция

Конфликт людей и обезьян выходит на новый уровень

2017

Планета обезьян: Война

Личная драма Цезаря и финал его пути

2024

Планета обезьян: Королевство

Новая глава после событий трилогии

Как смотреть правильно

Старая серия с 1968 по 1973 годы — это классика с акцентом на социальные и политические темы. Перезапуск, начавшийся в 2011 году, делает ставку на драму и развитие персонажей, особенно линии Цезаря. Фильм 2001 года стоит особняком и не влияет на основную историю.

Оптимальный вариант — смотреть по годам выхода. Такой порядок позволяет увидеть, как менялась идея франшизы и как из философской фантастики она превратилась в масштабную драму о выживании и власти.

Фото: Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше