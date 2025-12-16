Меню
Киноафиша Статьи «Плакала от смеха»: этот сериал прошел на НТВ почти незаметно, что странно — в главных ролях Стоянов и Мадянов

16 декабря 2025 07:29
Кадр из сериала «Запасный выход»

К сожалению, трагедия поставила крест на продолжении.

Далеко не все сериалы НТВ становятся известными хитами. Иногда проекты проходят мимо широкого зрителя из-за недостаточной рекламы или высокой конкуренции в эфире. В таком случае высок шанс пропустить настоящие находки.

Вот и о сериале «Запасный выход» мало кто знает. А ведь там главные роли сыграли настоящие звезды — Юрий Стоянов и Роман Мадянов.

Сюжет сериала «Запасный выход»

В морге обычной провинциальной больницы работают два санитара, которые, кажется, сошлись только для того, чтобы друг друга ненавидеть. Пал Палыч Шишко — бывший рецидивист с уголовным прошлым, а Николай Иванович Кедров — экс-оперуполномоченный, ушедший со службы. Они терпеть не могут друг друга, но им предстоит стать неожиданным союзниками.

Переломный момент наступает с появлением молодого следователя, старшего лейтенанта Дмитрия Сайкина. В управлении его считают неудачником и сваливают на него самые безнадёжные, давно висящие дела.

Однажды, наблюдая за работой морга, Сайкин становится свидетелем невероятного. Кедров и Шишко, посмотрев на тело, не просто находят ошибки в официальном заключении эксперта, но с пугающей точностью восстанавливают картину преступления: называют место, время, орудие убийства, описывают внешность преступника и, в конце концов, произносят его имя.

Так рождается самое странное и эффективное сотрудничество в истории местного розыска.

Кадр из сериала «Запасный выход»

Отзывы о сериале «Запасный выход»

В Сети отметили, что главным достижением этого проекта является не сценарий или сюжетные твисты, а именно актерский состав.

«Это сериал, который героически держит на своих плечах актерский состав. Его нельзя назвать шедевром. Это простенький комедийный детективчик, призванный заполнить собой для зрителей вечерний досуг. Если вы пропустите этот сериал, вы точно ничего не потеряете. А вот если посмотрите — то насладитесь игрой отличных актеров», — отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Более того, на волне хороших отзывов авторы сняли и второй сезон проекта. Дальнейшее продолжение невозможно, так как Роман Мадянов умер. Зрителям ничего не остается, кроме как пересматривать уже вышедшие серии.

«Посмотрела с удовольствием оба сезона, плакала от смеха», «Смотрела с удовольствием. Рекомендую. И отдыхаешь, и наслаждаешься сюжетом и игрой актёров», «Вот уж не думала, что буду смотреть и смеяться от души. Ничего подобного последние десятилетия наши режиссеры не снимали», «Классный сериал. Давно так не смеялась. Часто пересматриваю», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадры из сериала «Запасный выход»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
