«Плакал, глядя в зеркало»: звезда «Лихача» и Пса» Панфилов впервые рассказал, как облысел

23 сентября 2025 12:48
Кадр из сериала «Пес»

Актер долго не мог принять новый образ.

Звезду сериалов «Пес» и «Лихач» Никиту Панфилова неслучайно сравнивают с Джейсоном Стэйтемом. Оба актера чаще снимаются в боевиках и даже внешне похожи брутальным образами и абсолютным отсутствием шевелюры.

Но, как оказалось, для «российского Стэйтема» эта часть имиджа — больная история. Раннее облысение далось ему нелегко.

Никита Панфилов о потере волос

Никита Панфилов поделился очень личной историей, которая началась, когда он только получил паспорт. 16-летнего будущего актера ждал жестокий удар — внезапно и сильно стали выпадать волосы.

«Я плакал, глядя в зеркало. Волосы просто в руке оставались, как будто радиация случилась», — рассказал 46-летний актер в шоу «Актерская студия» на VK Видео.

Причина оказалась банальной и непреодолимой — генетика. По мужской линии у всех его родных была идентичная проблема. Так что свою знаменитую бритую голову Панфилов принял как данность, с которой столкнулся еще в юности.

Кадр из сериала «Лихач»

Никита Панфилов сейчас

Сейчас Никита Панфилов, который когда-то переживал из-за выпадения волос, вовсю пропагандирует брутальный образ. Актер заявляет, что такие мужчины сегодня на пике стиля.

«Думаю, что лысые актеры спасут вселенную», — подчеркнул он.

Вскоре он продемонстрирует свою уверенность в новой картине «Лысый нянь», где сыграет главную роль.

Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях сюжета «Лихача 4».

Фото: Кадры из сериалов «Пес», «Лихач»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
