«Плакал, глядя в зеркало»: звезда «Лихача» и Пса» Панфилов впервые рассказал, как облысел

Звезду сериалов «Пес» и «Лихач» Никиту Панфилова неслучайно сравнивают с Джейсоном Стэйтемом. Оба актера чаще снимаются в боевиках и даже внешне похожи брутальным образами и абсолютным отсутствием шевелюры.
Но, как оказалось, для «российского Стэйтема» эта часть имиджа — больная история. Раннее облысение далось ему нелегко.
Никита Панфилов о потере волос
Никита Панфилов поделился очень личной историей, которая началась, когда он только получил паспорт. 16-летнего будущего актера ждал жестокий удар — внезапно и сильно стали выпадать волосы.
«Я плакал, глядя в зеркало. Волосы просто в руке оставались, как будто радиация случилась», — рассказал 46-летний актер в шоу «Актерская студия» на VK Видео.
Причина оказалась банальной и непреодолимой — генетика. По мужской линии у всех его родных была идентичная проблема. Так что свою знаменитую бритую голову Панфилов принял как данность, с которой столкнулся еще в юности.
Никита Панфилов сейчас
Сейчас Никита Панфилов, который когда-то переживал из-за выпадения волос, вовсю пропагандирует брутальный образ. Актер заявляет, что такие мужчины сегодня на пике стиля.
«Думаю, что лысые актеры спасут вселенную», — подчеркнул он.
Вскоре он продемонстрирует свою уверенность в новой картине «Лысый нянь», где сыграет главную роль.
Ранее портал «Киноафиша» писал о подробностях сюжета «Лихача 4».