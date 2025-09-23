«Плакал, глядя в зеркало»: звезда «Лихача» и Пса» Панфилов впервые рассказал, как облысел

Актер долго не мог принять новый образ.

Звезду сериалов «Пес» и «Лихач» Никиту Панфилова неслучайно сравнивают с Джейсоном Стэйтемом. Оба актера чаще снимаются в боевиках и даже внешне похожи брутальным образами и абсолютным отсутствием шевелюры.

Но, как оказалось, для «российского Стэйтема» эта часть имиджа — больная история. Раннее облысение далось ему нелегко.

Никита Панфилов о потере волос

Никита Панфилов поделился очень личной историей, которая началась, когда он только получил паспорт. 16-летнего будущего актера ждал жестокий удар — внезапно и сильно стали выпадать волосы.

«Я плакал, глядя в зеркало. Волосы просто в руке оставались, как будто радиация случилась», — рассказал 46-летний актер в шоу «Актерская студия» на VK Видео.

Причина оказалась банальной и непреодолимой — генетика. По мужской линии у всех его родных была идентичная проблема. Так что свою знаменитую бритую голову Панфилов принял как данность, с которой столкнулся еще в юности.

Никита Панфилов сейчас

Сейчас Никита Панфилов, который когда-то переживал из-за выпадения волос, вовсю пропагандирует брутальный образ. Актер заявляет, что такие мужчины сегодня на пике стиля.

«Думаю, что лысые актеры спасут вселенную», — подчеркнул он.

Вскоре он продемонстрирует свою уверенность в новой картине «Лысый нянь», где сыграет главную роль.

