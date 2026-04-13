Киноафиша Статьи Pixar могла выпустить своих «Кей-поп-охотниц на демонов» еще в 2020 году: Disney отменил проект по одной нелепой причине

Pixar могла выпустить своих «Кей-поп-охотниц на демонов» еще в 2020 году: Disney отменил проект по одной нелепой причине

13 апреля 2026 21:02
Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

У продюсеров было свое видение ситуации.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» стал лидером проката 2025 года, получил два «Оскара» и превратился в подлинное культурное явление. А ведь ещё шесть лет назад студия Pixar начала работать над очень похожей по духу анимацией — лентой BeFri.

Однако тот проект в итоге заморозили: руководство Disney решило, что коммерческого успеха ему не видать.

По сюжету BeFri в центре повествования должны были находиться две подруги-подростка, когда-то не разлей вода. Девушкам предстояло отправиться в межгалактическое путешествие, чтобы спасти человечество.

Визуально картину планировали решать в стилистике японского аниме, а главным источником вдохновения создатели называли культовый «Сейлор Мун». Всё это сильно напоминало тогда ещё не вышедших «Кей-поп-охотниц на демонов».

Проект переписывали и переделывали несколько раз по требованиям Disney — на каком-то этапе авторам пришлось фактически заново смонтировать фильм всего за полтора месяца.

Но даже после всех доработок студия не зажгла зелёный свет. Главной проблемой для начальства стало позиционирование ленты.

В Disney якобы рассудили, что «мальчики не захотят смотреть мультфильм, где главные роли исполняют две девочки». Картину сочли слишком феминистской.

В конечном счёте проект похоронили окончательно. Сейчас Pixar делает ставку на куда более надёжные и проверенные временем франшизы — например, на очередную «Историю игрушек». Ирония судьбы в том, что именно «охотницы», которых побоялись выпускать, в итоге собрали кассу и признание, о которых многие студии могут только мечтать.

Фото: Кадр из мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
