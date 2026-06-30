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Киноафиша Статьи Питер Джексон просто взял и поменял эти 3 вещи в экранизации Толкина — и не прогадал: даже преданные фанаты не разозлились

Питер Джексон просто взял и поменял эти 3 вещи в экранизации Толкина — и не прогадал: даже преданные фанаты не разозлились

30 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

Иногда изменения первоисточника только улучшают сюжет.

Экранизировать «Властелина колец» почти невозможно. Книги Джона Р. Р. Толкина слишком объемные, а многие события работают именно на страницах романа, но не на экране. Поэтому Питеру Джексону пришлось не только сокращать сюжет, но и менять некоторые важные моменты.

И что интересно, далеко не все эти изменения разозлили поклонников. Наоборот, многие решения режиссера сегодня кажутся настолько удачными, что без них трилогию уже невозможно представить.

Око Саурона стало символом всей трилогии

В книгах Толкин никогда не описывал Саурона как гигантский пылающий глаз на вершине Барад-дура. Его присутствие ощущалось иначе — через страх, власть и постоянное чувство чужого взгляда.

Джексон превратил эту идею в сильный визуальный образ. Огромное Око сразу давало зрителю понять, что зло постоянно наблюдает за героями. Благодаря этому Саурон стал одним из самых запоминающихся кинозлодеев, хотя практически не появляется на экране в привычном виде.

Смерть Боромира стала одной из лучших сцен фильма

Кадр из фильма «Властелин колец»

В книге гибель Боромира описана довольно коротко и не производит такого сильного впечатления. О том, что произошло, читатель в основном узнает уже после событий.

В фильме Джексон решил показать последние минуты героя полностью. Боромир до конца защищает Мерри и Пиппина, получает одну стрелу за другой и продолжает сражаться. А затем признает Арагорна своим королем. Именно благодаря этой сцене персонаж Шона Бина перестал быть просто человеком, который однажды поддался искушению Кольца, и стал настоящим героем.

Том Бомбадил мог только запутать зрителей

Для поклонников книг Том Бомбадил — один из самых загадочных персонажей всей легендариума Толкина. Он спокойно носит Кольцо, не поддается его влиянию, но при этом практически никак не участвует в главных событиях.

В фильмах его нет вовсе. И, пожалуй, это одно из самых правильных решений Джексона. Объяснить происхождение Бомбадила, его силу и место в истории Средиземья за несколько экранных минут было бы почти невозможно. Вместо этого режиссер сосредоточился на основном сюжете, благодаря чему история получилась более цельной и понятной даже тем, кто никогда не читал книги.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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