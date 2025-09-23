Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Питер Джексон раскрыл не все: разобрали каждое из прозвищ Арагорна из «Властелина колец»

Питер Джексон раскрыл не все: разобрали каждое из прозвищ Арагорна из «Властелина колец»

23 сентября 2025 13:17
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

У этого героя была уникальная история.

Арагорн во «Властелине колец» предстал под разными именами, словно меняя маски. Однако в знаменитой экранизации Питера Джексона зрители услышали далеко не все его прозвища.

Давайте восполним этот пробел и разберем все личности наследника трона Гондора.

Арагорн II

Арагорн, сын Араторна, оказался уникальным наследником — в его жилах текла кровь двух королевских династий. Это стало возможным благодаря браку между Арведуи и Фириэль, который сотни лет назад объединил две ветви потомков Элендиля.

Именно от этого союза и произошел род, который в итоге привел к появлению Арагорна. Его назвали в честь предка — Арагорна I.

Торонгиль

Арагорн выбрал себе имя Торонгиль, когда отправился служить Гондору инкогнито. Это была своего рода маскировка — под чужим именем он мог действовать свободно, не вызывая лишних вопросов о своем королевском происхождении.

Совет так поступить ему дал мудрый Гэндальф. Цель была проста: чтобы служба наследника трона оставалась обычным делом, без лишнего внимания к его правам на престол.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Эстель

Чтобы спрятать юного Арагорна от врагов, эльфийский владыка Элронд дал ему новое имя — Эстель. На языке эльфов оно означает «надежда» или «вера».

Это было не просто красивое слово. В Средиземье «Эстель» означало глубочайшее доверие к высшему замыслу — именно такую веру Арагорн пронес через всю жизнь.

Странник (Тельконтар)

Во «Властелине колец» Арагорна часто зовут просто — Странник. Это прозвище родилось неспроста. Будучи следопытом, он вместе с другими дунэдайн охранял просторы Эриадора, и местные жители видели в нём вечного кочевника.

Его внушительный рост (почти два метра!) лишь укреплял этот образ. Хотя сам Арагорн вряд ли был в восторге от таких прозвищ, скрывать настоящее имя было необходимо — в Гондоре оно вызвало бы политические споры, а у Саурона — крайне нежелательное внимание.

Позже, когда королевства объединились, Арагорн выбрал для своей династии имя Тельконтар, что на эльфийском означает «ходящий пешком».

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Элессар

Ещё одно имя Арагорна — Элессар, что переводится как «Эльфийский Берилл». В книгах это не просто прозвище — это легендарный зелёный камень, который получил будущий король.

Перед уходом из Лотлориэна Галадриэль вручила Арагорну этот самоцвет как фактически благословение на союз с её внучкой Арвен. Интересно, что в фильмах Питера Джексона этот важный символ отсутствует — в отличие от книг, где камень стал знаком судьбы.

Энвиньятар

После коронации Арагорн взял себе королевский титул Энвиньятар, что в переводе с эльфийского означает «Обновитель». Это имя идеально отразило его миссию — он не просто унаследовал трон, а буквально возродил Гондор и Арнор после веков упадка, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше