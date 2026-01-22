Питер Джексон объяснил, почему уже больше 10 лет не снимает фильмы: все началось с «Братства кольца»

Оскароносный режиссёр Питер Джексон, автор легендарной трилогии «Властелин колец» объяснил, почему так давно не снимает больших игровых фильмов. После своих главных проектов он фактически отошёл от режиссуры, выступая в основном как продюсер.
Теперь он снимает лишь единичные документальные картины. И на это у него есть серьёзная, даже печальная причина.
Отказ Джексона от съемок
Главной причиной стало тяжёлое личное потрясение — смерть его верного оператора и близкого друга Эндрю Лесни в 2015 году. Джексон признаётся, что эта потеря сломала его привычный творческий путь.
«Оглядываясь назад, я понимаю: я просто избегал съёмок, потому что пришлось бы работать не с Эндрю. Вот и получается, что я уже больше десяти лет не снимаю художественное кино — ведь для этого нужно строить новые рабочие отношения», — объяснил режиссёр.
После ухода Лесни Джексон нашёл себя в документалистике, где можно работать с архивными материалами. Так появились его проекты о Первой мировой войне и о группе The Beatles.
Творческий тандем
Всё началось со съёмок первой части «Властелина колец» — «Братства Кольца» в 2001 году. Именно тогда австралийский оператор Эндрю Лесни впервые присоединился к команде Питера Джексона.
Между ними мгновенно возникло невероятное творческое сближение, которое сам режиссёр позже называл почти братским.
«Эндрю пришёл на проект, и мы сразу нашли общий язык. Мы, конечно, спорили, как и все режиссёр с оператором, но для меня, единственного ребёнка в семье, он стал настоящим братом», — вспоминал Джексон.
Их творческий союз продлился много лет. Вместе они создали все три фильма о Кольцах, трилогию «Хоббит», а также картины «Кинг-Конг» и «Милые кости». Лесни скончался от инфаркта в 2015 году в возрасте 59 лет.
Несмотря на эту потерю, Джексон признался, что всё же планирует вернуться к большому игровому кино. По его словам, сейчас он работает сразу над тремя сценариями, детали которых пока держит в тайне.
