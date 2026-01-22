Питер Джексон объяснил, почему уже больше 10 лет не снимает фильмы: все началось с «Братства кольца»

Меню
22 января 2026 21:31
Питер Джексон

Постановщик только собирается вернуться в большое кино, но никак не решится.

Оскароносный режиссёр Питер Джексон, автор легендарной трилогии «Властелин колец» объяснил, почему так давно не снимает больших игровых фильмов. После своих главных проектов он фактически отошёл от режиссуры, выступая в основном как продюсер.

Теперь он снимает лишь единичные документальные картины. И на это у него есть серьёзная, даже печальная причина.

Отказ Джексона от съемок

Главной причиной стало тяжёлое личное потрясение — смерть его верного оператора и близкого друга Эндрю Лесни в 2015 году. Джексон признаётся, что эта потеря сломала его привычный творческий путь.

«Оглядываясь назад, я понимаю: я просто избегал съёмок, потому что пришлось бы работать не с Эндрю. Вот и получается, что я уже больше десяти лет не снимаю художественное кино — ведь для этого нужно строить новые рабочие отношения», — объяснил режиссёр.

После ухода Лесни Джексон нашёл себя в документалистике, где можно работать с архивными материалами. Так появились его проекты о Первой мировой войне и о группе The Beatles.

Творческий тандем

Всё началось со съёмок первой части «Властелина колец» — «Братства Кольца» в 2001 году. Именно тогда австралийский оператор Эндрю Лесни впервые присоединился к команде Питера Джексона.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» (2001)

Между ними мгновенно возникло невероятное творческое сближение, которое сам режиссёр позже называл почти братским.

«Эндрю пришёл на проект, и мы сразу нашли общий язык. Мы, конечно, спорили, как и все режиссёр с оператором, но для меня, единственного ребёнка в семье, он стал настоящим братом», — вспоминал Джексон.

Их творческий союз продлился много лет. Вместе они создали все три фильма о Кольцах, трилогию «Хоббит», а также картины «Кинг-Конг» и «Милые кости». Лесни скончался от инфаркта в 2015 году в возрасте 59 лет.

Несмотря на эту потерю, Джексон признался, что всё же планирует вернуться к большому игровому кино. По его словам, сейчас он работает сразу над тремя сценариями, детали которых пока держит в тайне.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
