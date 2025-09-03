Меню
Киноафиша Статьи Письмо и всего одна фраза: настоящая концовка «Грани будущего» точно заставила бы разрыдаться

Письмо и всего одна фраза: настоящая концовка «Грани будущего» точно заставила бы разрыдаться

3 сентября 2025 08:27
Кадр из фильма «Грань будущего»

Такой финал показался продюсерам чересчур мрачным.

У «Грани будущего» мог быть совершенно другой финал. Большинство зрителей запомнило идиллическую картину: Уильям Кейдж просыпается в вертолёте, война почти выиграна, а Рита Вратаски жива и здорова.

Но в раннем сценарии 2010 года история развивалась куда драматичнее. Вместо счастливого воссоединения героев зрителей ждал неожиданный поворот.

Альтернативный финал фильма «Грань будущего»

В альтернативной версии Рита Вратаски погибает окончательно — для неё больше нет перезагрузок. Кейджа встречают как героя, но он опустошён: главный человек в его новой жизни погиб.

Позже ему передают её прощальное письмо. Внутри — лишь рецепт идеального кофе, который они так и не успели приготовить вместе. С короткой подписью: «Люблю тебя. Всегда сражайся сердцем».

В самый трогательный момент, когда Кейдж пытается осмыслить потерю, по базе внезапно разносятся сирены — «Аляска под атакой». Война не закончена. Герой молча встаёт и снова идёт в бой.

Кадр из фильма «Грань будущего»

Почему альтернативный финал лучше

Альтернативный финал «Грани будущего» мог бы быть даже лучше официального, ведь он сохраняет железную логику. Исходная версия с магическим сбросом времени вызывала вопросы: особенно в части гибели Омеги в прошлом после того, как Кейдж получил её силу.

Ранний сценарий избегал этих нестыковок. Там была только тяжёлая победа с необратимыми потерями.

Студия выбрала более «тёплый» вариант, ведь зрители любят хэппи-энды, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Ранее портал «Киноафиша» писал, на чем основан фильм «Грань будущего».

Фото: Кадры из фильма «Грань будущего» (2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
