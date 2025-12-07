«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» спрятали отсылку к Толкину: внимание на запястье Уилла Тернера (фото)

В «Пиратах Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» есть момент, который большинство зрителей пропускают уже двадцать лет. Во время первой дуэли Уилла Тёрнера и Джека Воробья — той самой, где они скачут по кузнице как акробаты, — на руке Уилла внезапно мелькает татуировка, совершенно невозможная для Порт-Ройала XVIII века.

Эльфийский шрифт среди пиратов

Если остановить кадр, на запястье чётко видно слово «Девять», выполненное тенгваром — эльфийским письмом из мира Толкина. Для классического пиратского фильма такая надпись выглядит настолько странно, что сначала хочется списать её на ошибку гримёров. Но нет — это пасхалка.

Как Средиземье попало на «Чёрную жемчужину»

Орландо Блум пришёл на съёмки «Пиратов» сразу после работы над «Властелином колец». Все девять актёров Братства тогда сделали одинаковые татуировки — слово Nine на эльфийском. Блум свою не скрывал, а создатели фильма решили не маскировать её гримом. В результате тенгвар случайно (или вполне намеренно) остался в кадре.

Пасхалка, которую замечают свои

Этот крошечный штрих превращается в тёплый мостик между двумя культовыми мирами. На секунду Уилл Тёрнер становится Леголасом — и «Пираты Карибского моря» неожиданно получают кусочек духа Толкина, спрятанный прямо на запястье героя.