Пейзажи — как из сна, но все настоящее: где снимали долгожданную «Алису в Стране чудес» с Анной Пересильд

31 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»

Пришлось даже выехать заграницу.

Казалось бы, сколько можно экранизировать «Алису в Стране чудес»? Но новая версия 2025 года с Анной Пересильд — не ремейк, а настоящее перерождение.

Премьеру ждали два года: трейлер обсуждали, костюмы разбирали по кадрам, а билеты на первые показы раскупили за считаные дни. Теперь можно не гадать — чудеса действительно случились. Но где проходили съемки? Этот вопрос не дает покоя многим зрителям.

Москва — портал в новую реальность

Здесь всё начинается: стекло, металл, холодный свет витрин. Режиссёр сознательно оставил за кадром сказочность — Москва стала контрастом для безумного мира, в который попадёт героиня. Именно здесь Алиса впервые «спотыкается» о реальность и делает шаг в зазеркалье.

Сочи и Абхазия — природа без фильтров

Южные съёмки — сердце картины. Леса, заброшенные парки, горные ручьи — всё это выглядит не как декорации, а как живая ткань Страны чудес. В этих локациях снимали сцены пробуждения Алисы — моменты, где реальность и сон уже не различить.

Эмираты — там, где время останавливается

Финальные эпизоды снимали в Объединённых Арабских Эмиратах. Там, среди песков и зеркальных небоскрёбов, рождается ощущение бесконечности. Солнце не садится, тени не движутся — идеальный фон для мира, где время больше не имеет власти.

Новая «Алиса» — не просто фэнтези, а путешествие по географии человеческого сознания. И, кажется, наконец-то — сказка, которую ждали.

Фото: Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
