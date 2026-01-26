Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров)

Александр Петров приоткрыл завесу над третьим сезоном «Фишера», и стало ясно: сериал меняет оптику. Новый герой не будет копией или продолжением уже знакомых персонажей.

Актер сознательно уходит от привычной резкости и давления, предлагая другую логику расследования. «После Фишера. Инквизитор» обещает быть более холодным, психологичным и тревожным.

Антипод Бокова и новая интонация сериала

Петров признался «Ведомостям», что его следователь Терехов задуман как прямой антипод Евгения Бокова из первых сезонов. Если герой Ивана Янковского действовал на инстинкте и эмоции, то новый персонаж — интеллигентный, ироничный и расчетливый. Он не давит, а наблюдает. Не повышает голос, а выстраивает логику. Даже речь у него иная — без резких слов и показной жесткости.

По словам Петрова, задача была не «переиграть» прежнего героя, а не уступить ему по внутренней силе, используя другие инструменты. Такой следователь не идет напролом и не стремится доминировать. Он опаснее именно своей спокойной уверенностью.

Новый «Фишер»: тайга, прошлые убийства и Маугли

Сюжет третьего сезона разворачивается в небольшом алтайском городе на границе с тайгой. Найдено тело девушки — дочери местного чиновника.

Очень быстро расследование выводит на след нераскрытой серии преступлений барнаульского маньяка. Версии множатся, но все они странным образом сходятся на загадочной девушке, выросшей в лесу и живущей вне привычного мира.

Вместе с Петровым в проекте снимаются Юлия Снигирь и Полина Гухман. Авторы обещают, что новый сезон станет самым мрачным и психологически сложным во всей франшизе. Это уже не история про поимку монстра, а разговор о природе зла и о том, как оно умеет маскироваться под тишину и разум.