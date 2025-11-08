Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер)

«Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер)

8 ноября 2025 09:25
Кадр из фильма «Комментируй это»

Первый тизер вызвал бурную реакцию — люди уверены, что фильм будет классным во многом благодаря задействованным актёрам.

Новая комедия «Комментируй это» (2026) ещё только готовится к выходу, но обсуждать её начали сразу после появления тизера. В центре истории — Катя и Иван, супруги на грани развода, которые идут на экспериментальную терапию: целый месяц с ними живёт человек-Комментатор, вслух озвучивающий все их мысли и чувства.

Нестандартная идея, яркий актёрский состав и возвращение дуэта Александра Петрова и Сергея Бурунова сделали своё дело — первые отзывы под тизером уже полны восторгов.

Сюжет, который играет на честности

В центре фильма — попытка пары спасти отношения через радикальный формат: полный доступ третьего человека к их внутреннему миру.

Это не фантастика и не сатирический гротеск — это драмеди о том, как быстро рушатся привычные роли, когда мысли перестают быть тайной.

Петров и Хлынина играют героев на сломе, а появление Комментатора превращает бытовые сцены в эмоциональные откровения.

Кто стоит за фильмом

Идею придумала режиссёр Юлия Трофимова. Она же стала соавтором сценария вместе с Евгенией Хрипковой и Алексеем Морозовым.

В фильме снялись Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева и Егор Корешков. Особый интерес вызывает первое воссоединение тандема Петрова и Бурунова после «Полицейского с Рублёвки» — именно этот факт зрители массово отмечают в комментариях.

Реакция на тизер: зрители уже выбрали победителя

Под первым тизером сразу появились комментарии:

«Это что-то интересное будет. Да и актеры классные. Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть», «Снова Петров и Бурунов в одном кадре, круто, посмотрим. Тизер зашёл».

Зрители сходятся в одном — химия актёров и необычная идея практически гарантируют успешный старт фильма. Прокат намечен на 29 января 2026 года.

Также прочитайте: Главные продолжения ноября: 5 новых российских сериалов, у которых полно фанатов — тут только на игру Куценко и Кяро стоит глянуть

Фото: Кадр из фильма «Комментируй это»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы 38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы Читать дальше 9 ноября 2025
Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы» Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы» Читать дальше 9 ноября 2025
«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа «Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа Читать дальше 8 ноября 2025
Плюс еще один «миллиардник»: «Алиса в Стране чудес» покорила сердца зрителей и уже дышит в затылок «Папиными дочками» и «Горынычу» Плюс еще один «миллиардник»: «Алиса в Стране чудес» покорила сердца зрителей и уже дышит в затылок «Папиными дочками» и «Горынычу» Читать дальше 8 ноября 2025
Сухоруков в «Брате» говорил слишком мягко — Балабанову не понравилось: вот кто озвучил Татарина в легендарном фильме 90-х Сухоруков в «Брате» говорил слишком мягко — Балабанову не понравилось: вот кто озвучил Татарина в легендарном фильме 90-х Читать дальше 8 ноября 2025
Финал близко: фанаты считают, что «Дюна 3» будет самым рискованным фильмом Вильнёва — готовьтесь к худшему Финал близко: фанаты считают, что «Дюна 3» будет самым рискованным фильмом Вильнёва — готовьтесь к худшему Читать дальше 8 ноября 2025
Главный недострой Marvel: что происходит с «Блэйдом» спустя 6 лет после анонса продолжения — уже не верится, что он выйдет Главный недострой Marvel: что происходит с «Блэйдом» спустя 6 лет после анонса продолжения — уже не верится, что он выйдет Читать дальше 6 ноября 2025
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе» Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе» Читать дальше 6 ноября 2025
«Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму «Лучший с 1987-го» или провал? Первые мнения о «Хищнике: Планета смерти» подогрели интерес к фильму Читать дальше 6 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше