«Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер)

Первый тизер вызвал бурную реакцию — люди уверены, что фильм будет классным во многом благодаря задействованным актёрам.

Новая комедия «Комментируй это» (2026) ещё только готовится к выходу, но обсуждать её начали сразу после появления тизера. В центре истории — Катя и Иван, супруги на грани развода, которые идут на экспериментальную терапию: целый месяц с ними живёт человек-Комментатор, вслух озвучивающий все их мысли и чувства.

Нестандартная идея, яркий актёрский состав и возвращение дуэта Александра Петрова и Сергея Бурунова сделали своё дело — первые отзывы под тизером уже полны восторгов.

Сюжет, который играет на честности

В центре фильма — попытка пары спасти отношения через радикальный формат: полный доступ третьего человека к их внутреннему миру.

Это не фантастика и не сатирический гротеск — это драмеди о том, как быстро рушатся привычные роли, когда мысли перестают быть тайной.

Петров и Хлынина играют героев на сломе, а появление Комментатора превращает бытовые сцены в эмоциональные откровения.

Кто стоит за фильмом

Идею придумала режиссёр Юлия Трофимова. Она же стала соавтором сценария вместе с Евгенией Хрипковой и Алексеем Морозовым.

В фильме снялись Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева и Егор Корешков. Особый интерес вызывает первое воссоединение тандема Петрова и Бурунова после «Полицейского с Рублёвки» — именно этот факт зрители массово отмечают в комментариях.

Реакция на тизер: зрители уже выбрали победителя

Под первым тизером сразу появились комментарии:

«Это что-то интересное будет. Да и актеры классные. Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть», «Снова Петров и Бурунов в одном кадре, круто, посмотрим. Тизер зашёл».

Зрители сходятся в одном — химия актёров и необычная идея практически гарантируют успешный старт фильма. Прокат намечен на 29 января 2026 года.

