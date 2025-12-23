Меню
Песни для нового «Буратино» написала нейросеть? Автор культовых мелодий из советского мюзикла раскрыл, что услышат зрители на премьере

23 декабря 2025 11:00
Кадры из фильмов «Приключения Буратино» (1975), фильма «Буратино» (2026)

Алексей Рыбников пообещал необычную аранжировку.

1 января 2026 года на экраны выйдет новая российская сказка — «Буратино». В этой версии знакомая всем история пересказана довольно свободно.

Например, лиса Алиса и кот Базилио здесь предстанут в человеческом облике, а не в виде говорящих зверей. Сам деревянный герой будет создан с помощью компьютерной графики.

Но есть и то, что создатели решили сохранить и обновить. Над музыкой работает сам автор оригинальных мелодий знаменитого мюзикла 1975 года, поэтому привычные песни зазвучат по-новому.

Кадр из фильма «Приключения Буратино»

Песни в новом «Буратино»

Саундтрек для нового «Буратино» создаётся при непосредственном участии легендарного автора. Музыку адаптирует сам Алексей Рыбников — композитор, написавший знаменитые песни для телевизионного мюзикла 1975 года.

Многие хиты из классической версии перекочуют и в новый фильм. Рыбников вместе с сыном Дмитрием сохраняет их узнаваемую основу, но придаёт им свежее звучание с помощью современных аранжировок. Для работы они активно используют нейросети как творческий инструмент.

«Мы берём за основу ту самую, любимую всеми мелодию, но делаем её звучание более актуальным. Песни прозвучат в новых голосах и в неожиданных для зрителя ситуациях. Это может удивить и поклонников старого фильма, и тех, кто услышит их впервые»,объяснил Алексей Рыбников.

Например, в песне Алисы и Базилио живые актёрские голоса с помощью искусственного интеллекта получат идеальное итальянское произношение. А новая версия главной песни «Бу-ра-ти-но» уже вышла и доступна на всех крупных музыкальных платформах.

Кадр из фильма «Буратино»

Сюжет фильма «Буратино»

Волшебный золотой ключик у папы Карло исполняет даже самые сокровенные желания. Одинокий старик мечтает о сыне — и вот у него в руках оживает полено, превращаясь в мальчика Буратино.

Отец безмерно счастлив, но со временем деревянный мальчик осознаёт, что он не такой, как все. У него появляется большая мечта — стать настоящим живым человеком.

Чтобы доказать отцу, что он достоин быть его сыном, Буратино отправляется в долгое и опасное путешествие по сказочному Тарабарскому королевству.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Приключениях Буратино» могла сыграть Фаина Раневская.

Фото: Кадры из фильмов «Приключения Буратино» (1975), фильма «Буратино» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
