Долиной нет в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»? Так только кажется: все о музыке в легендарном советском фильме

Кто пел сам, а за кого спели?

В 1987 году увидел свет знаменитый советский фильм «Человек с бульвара Капуцинов». В картине снялась целая плеяда знаменитых актеров: Андрей Миронов, Николай Караченцов, Алена Яковлева, Игорь Кваша, Олег Табаков, Михаил Боярский, Леонид Ярмольник и многие другие.

Сама кинолента представляет собой уникальное сочетание кинематографических стилей: вестерна, комедии, мюзикла и мелодрамы, искусно переплетённых в одной картине.

Про сюжет

События разворачиваются в обычном ковбойском поселении времен Дикого Запада в Америке. Жители поселения постоянно ругаются, стреляют друг в друга и устраивают разборки.

В эту атмосферу хаоса и беззакония прибывает мистер Фёст в исполнении Андрея Миронова. Он привозит с собой диковинное устройство: киноаппарат. В итоге загадочная «синема» влияет на жителей и меняет их нравы. Под воздействие кинематографа подпадают даже племена индейцев.

О музыке

В фильме звучат песни. И многие задаются вопросом, кто же именно исполняет их. На самом деле в киноленте поют Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина.

Так, Миронов исполнил все свои песни. Боярские спел свои композиции. А певица Лариса Долина исполнила вокальные партии за актрису Александру Яковлеву. К слову, Николай Караченцов также принял участие в записи, произнеся одну фразу в одной из песен.