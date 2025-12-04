Меню
Пёс и Гора не просто так ненавидели друг друга: этого в «Игре престолов» не показали

4 декабря 2025 07:29
Кадр из сериала «Игра престолов»

У братьев была особенная трагедия в детстве.

Братья Клиганы из «Игры престолов» — Григор, известный как Гора, и Сандор, прозванный Псом, — стали олицетворением семейной трагедии, переросшей в пожизненную вражду. Их ненависть уходит корнями в детство, и не все её причины озвучили в сериале.

Прошлое героев

Всё началось с детской шалости: маленький Сандор без спроса взял игрушку своего старшего брата Григора. Разъярённый Гора, известный своей неконтролируемой жестокостью, в наказание прижал лицо брата к горящим углям камина.

Этот чудовищный поступок навсегда обезобразил Сандора, а еще настроил его против брата.

Гора

Григор Клиган, известный как Гора, с ранних лет проявлял ужасающую жестокость, граничащую с садизмом. Его беспощадность касалась не только врагов, но и собственной семьи.

Хотя сериал прямо не раскрывает эту деталь, в мире Джоржа Мартина ходят слухи, что он мог быть причастен к смерти их младшей сестры — и якобы именно Сандору пришлось прекратить её страдания, что сделало их вражду поистине фатальной.

Позже Гора стал инструментом в руках Ланнистеров, выполняя самые кровавые приказы.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Пес

Сандор Клиган, по прозвищу Пёс, хоть и был грозным наёмником, всегда отличался от своего брата. Он защищал Сансу и Арью Старк, пусть и делал это с резкостью.

Со временем Пёс начал меняться: он всё больше пытался найти путь к искуплению своих прошлых грехов.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств».

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
