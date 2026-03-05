Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей»

Amazon наконец показал первый официальный кадр из экранизации культовой игры God of War. На снимке — Кратос и его сын Атрей, и, как уже заявляли создатели, именно их непростые отношения станут стержнем всего сюжета. Однако радости ни у фанатов, ни у самих авторов игры кадр не вызвал.

Критика сериала

Реакция на единственный кадр оказалась на удивление бурной. Кто‑то попытался разглядеть плюсы и порадоваться, что авторы «Бога войны» хотя бы стараются держаться близко к духу игры. Но основная масса отзывов скатилась в откровенное разочарование.

В комментариях пишут, что Кратос выглядит так, будто ему срочно нужен абонемент в тренажёрный зал, а его брови напоминают дешёвый хэллоуинский грим.

«Сначала подумал, что это плохой итог работы ИИ», «С Кратосом бы позаниматься тренеру, покачаться», «Надеюсь, это не настоящая фотография. Это похоже на косплей», — негодуют фанаты видеоигры.

Особенно жёстко высказался Дэвид Джаффе, создатель оригинальной игры. Он не постеснялся в выражениях.

«Какая-то глупая картинка. Кратос смотрится так, словно испражняется в лесу. Это будто экранизация в стиле "Тупой и ещё тупее"», — поделился он.

Впрочем, в Сети уже возникло подозрение, что Amazon специально пошла на такой шаг, чтобы разогреть аудиторию. Даже если актёры не идеально попадают в образ, сама картинка выглядит настолько неестественно, что о ней заговорили даже те, кто никогда не запускал видеоигру. А значит, своё дело она сделала.

Сюжет сериала

В центре сюжета — бывший спартанский воин Кратос, который тащит на себе груз прошлого. Когда‑то, под властью бога войны Ареса, он собственноручно убил самых близких людей, и с тех пор искупает это яростью.

Отомстив тем, кто стоял за трагедией, он сам становится богом войны. А вскоре перед ним встает новый выбор.

Съёмки уже запущены, но когда ждать премьеру, пока держат в секрете.