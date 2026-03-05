Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей»

Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей»

5 марта 2026 17:00
Кадр со съемок сериала «Бог войны»

К негодованию присоединились и авторы оригинальной истории.

Amazon наконец показал первый официальный кадр из экранизации культовой игры God of War. На снимке — Кратос и его сын Атрей, и, как уже заявляли создатели, именно их непростые отношения станут стержнем всего сюжета. Однако радости ни у фанатов, ни у самих авторов игры кадр не вызвал.

Критика сериала

Реакция на единственный кадр оказалась на удивление бурной. Кто‑то попытался разглядеть плюсы и порадоваться, что авторы «Бога войны» хотя бы стараются держаться близко к духу игры. Но основная масса отзывов скатилась в откровенное разочарование.

В комментариях пишут, что Кратос выглядит так, будто ему срочно нужен абонемент в тренажёрный зал, а его брови напоминают дешёвый хэллоуинский грим.

«Сначала подумал, что это плохой итог работы ИИ», «С Кратосом бы позаниматься тренеру, покачаться», «Надеюсь, это не настоящая фотография. Это похоже на косплей», — негодуют фанаты видеоигры.

Особенно жёстко высказался Дэвид Джаффе, создатель оригинальной игры. Он не постеснялся в выражениях.

«Какая-то глупая картинка. Кратос смотрится так, словно испражняется в лесу. Это будто экранизация в стиле "Тупой и ещё тупее"», — поделился он.

Впрочем, в Сети уже возникло подозрение, что Amazon специально пошла на такой шаг, чтобы разогреть аудиторию. Даже если актёры не идеально попадают в образ, сама картинка выглядит настолько неестественно, что о ней заговорили даже те, кто никогда не запускал видеоигру. А значит, своё дело она сделала.

Кадр со съемок сериала «Бог войны»

Сюжет сериала

В центре сюжета — бывший спартанский воин Кратос, который тащит на себе груз прошлого. Когда‑то, под властью бога войны Ареса, он собственноручно убил самых близких людей, и с тех пор искупает это яростью.

Отомстив тем, кто стоял за трагедией, он сам становится богом войны. А вскоре перед ним встает новый выбор.

Съёмки уже запущены, но когда ждать премьеру, пока держат в секрете.

Фото: Кадры со съемок сериала «Бог войны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок» Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок» Читать дальше 5 марта 2026
«Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры «Что это за ерунда?»: Prime Video выпустил трейлер сериала по God of War — и вот честная реакция автора игры Читать дальше 5 марта 2026
Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств» Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств» Читать дальше 6 марта 2026
28 млн просмотров за неделю: «Бриджертоны» снова возглавили Netflix, но кто занял второе место с 9,9 млн? 28 млн просмотров за неделю: «Бриджертоны» снова возглавили Netflix, но кто занял второе место с 9,9 млн? Читать дальше 6 марта 2026
Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Читать дальше 6 марта 2026
Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию Читать дальше 6 марта 2026
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов» 28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов» Читать дальше 5 марта 2026
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно 18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно Читать дальше 5 марта 2026
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше