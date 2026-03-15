«Первый» в марте сделал ставку на «Казанову. Возвращение» с Хабаровым и промахнулся: «До тошноты противно»

15 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Казанова. Возвращение»

Зрители полагают, что продолжение было напрасным.

На «Первом канале» отшумела премьера третьего сезона «Казановы. Возвращение», где главную роль снова исполнил Антон Хабаров. По сюжету опытный аферист случайно сталкивается с дерзкой мошенницей, и эта встреча кардинально меняет его жизнь.

Зрители подошли к просмотру с изрядной долей скепсиса — второй сезон закончился так себе, и многие сомневались, что создатели смогут вернуться к уровню первой части. Казалось, франшиза выдохлась и дальше будет только хуже. И, судя по отзывам, их прогнозы подтвердились.

Сюжет

Отсидевшись три года на Севере и скопив денег, Игорь Апрельцев решает, что настало время завязывать с прошлым. Он едет к Полине и дочери, чтобы отдать накопления и начать нормальную жизнь, но прямо у аэровокзала его встречает Лера — молодая, дерзкая и очень умелая аферистка.

Она ловко обчищает Казанову прямо в толпе, лишая всех средств, которые он так старательно копил. Казалось бы, крах, но происходит странное: вместо злости Игорь чувствует, как в нем просыпается давно забытый азарт. Он бросается в погоню за обидчицей, и эта погоня приводит к неожиданному альянсу.

Вместе они отправляются в долгое путешествие по просторам СССР, и каждая новая афера становится для парочки очередной историей.

Отзывы

Зрители сошлись во мнении, что главный козырь третьего сезона — это встреча двух аферистов. Марина Ворожищева, исполнившая роль Леры, оказалась не менее харизматичной и обаятельной, чем Антон Хабаров, и сцены с их дуэтом смотреть было одно удовольствие.

Но вот со сценарием вышла беда. Поклонники разочарованно вздыхают: третий сезон явно проигрывает оригиналу по части сюжетных ходов и логики происходящего.

«Не надо было снимать третий сезон, да и второй тоже. До тошноты противно смотреть на постоянно повторяющиеся сцены набрасывания на Казанову озабоченных жертв, превратили такой хороший сериал в тупую, банальную и бездарную пошлятину», «По сравнению с первым фильмом этот слабоват, иногда даже нудный и нет игривой, динамичной изюминки. Апрельцев пресноват и уставший», «Первый сезон смотрела на одном дыхании, второй со скрипом, третий надежды не оправдались!», «Чуть лучше, чем второй сезон пока, где Казанову превратили вообще в какого-то клоуна, но и тут довольно скучно. Ладно хоть вторую мошенницу придумали», отметили в Сети.

Светлана Левкина
