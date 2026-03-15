«Первый» в марте сделал ставку на «Казанову. Возвращение» с Хабаровым и промахнулся: «До тошноты противно»

На «Первом канале» отшумела премьера третьего сезона «Казановы. Возвращение», где главную роль снова исполнил Антон Хабаров. По сюжету опытный аферист случайно сталкивается с дерзкой мошенницей, и эта встреча кардинально меняет его жизнь.

Зрители подошли к просмотру с изрядной долей скепсиса — второй сезон закончился так себе, и многие сомневались, что создатели смогут вернуться к уровню первой части. Казалось, франшиза выдохлась и дальше будет только хуже. И, судя по отзывам, их прогнозы подтвердились.

Сюжет

Отсидевшись три года на Севере и скопив денег, Игорь Апрельцев решает, что настало время завязывать с прошлым. Он едет к Полине и дочери, чтобы отдать накопления и начать нормальную жизнь, но прямо у аэровокзала его встречает Лера — молодая, дерзкая и очень умелая аферистка.

Она ловко обчищает Казанову прямо в толпе, лишая всех средств, которые он так старательно копил. Казалось бы, крах, но происходит странное: вместо злости Игорь чувствует, как в нем просыпается давно забытый азарт. Он бросается в погоню за обидчицей, и эта погоня приводит к неожиданному альянсу.

Вместе они отправляются в долгое путешествие по просторам СССР, и каждая новая афера становится для парочки очередной историей.

Отзывы

Зрители сошлись во мнении, что главный козырь третьего сезона — это встреча двух аферистов. Марина Ворожищева, исполнившая роль Леры, оказалась не менее харизматичной и обаятельной, чем Антон Хабаров, и сцены с их дуэтом смотреть было одно удовольствие.

Но вот со сценарием вышла беда. Поклонники разочарованно вздыхают: третий сезон явно проигрывает оригиналу по части сюжетных ходов и логики происходящего.