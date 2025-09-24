Первый сезон оставил слишком много вопросов без ответов: будет ли продолжение сериала «Чужой: Земля»

Меню
24 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Все зависит от реакции поклонников франшизы.

«Чужой: Земля» Ноа Хоули впервые перенёс кошмар ксеноморфов на Землю — и это стало главным событием научно-фантастического ТВ этого года. История о корпорациях, гибридах и девушке Венди, которая способна общаться с пришельцами, быстро зацепила зрителей.

Финал первого сезона намекает на то, что точку ставить рано: Венди превращается в потенциальную «королеву» ксеноморфов, а корпорации по-прежнему играют в опасные игры.

Будет ли продолжение?

Официального подтверждения второго сезона пока нет, но Ноа Хоули дал фанатам надежду. В интервью Variety он прямо сказал, что задумывал «Чужого: Земля» как историю, рассчитанную на несколько сезонов.

Первый сезон — «проверка концепции», и если успех закрепится, дальше могут быть второй, третий и даже четвёртый. То есть всё зависит от коммерческих показателей. А с ними у шоу всё хорошо: это один из самых обсуждаемых релизов 2025 года.

Чего ждать от сюжета

Главный акцент наверняка сделают на Венди. В отличие от классических героев франшизы, она не сопротивляется чужим, а тянется к ним. Это делает её антиподом Эллен Рипли и открывает новую драматическую линию: что страшнее — монстр или человек, который его понимает?

Также во втором сезоне могут раскрыть:

  • как корпорации «Вейланд-Ютани» и «Продиджи» собираются использовать гибридов;
  • что станет с экспериментом Т. Оцеллуса;
  • и почему мальчик-гений заранее знал об угрозе.

Сюжет явно оставлен открытым: слишком много вопросов, чтобы сериал закончился одним финалом.

Что это значит для франшизы «Чужой»

«Чужой: Земля» важен тем, что впервые связал историю франшизы с самой Землёй и поставил под вопрос привычный баланс добра и зла. Если проект продлят, он может стать «мостом» между классикой Ридли Скотта и новым поколением историй о ксеноморфах.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
