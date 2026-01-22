Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первый сезон «Очень странных дел» не зря считается лучшим: нашла доказательства, что он — феномен

Первый сезон «Очень странных дел» не зря считается лучшим: нашла доказательства, что он — феномен

22 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Смотреть было страшнее, чем финальную битву с Векной.

Да, дальше было больше монстров, больше масштабов, больше денег и фан-сервиса. Но первый сезон «Очень странных дел» (2016) всё равно сидит в памяти, как заноза, которую вы не хотите вытаскивать: больно, страшно и почему-то очень правильно. Это тот редкий случай, когда сериал попал в точку ещё до того, как понял, что стал феноменом.

Плотный фокус, который не расползается

В первом сезоне почти всё держится на одной нитке — исчез Уилл, и весь Хоукинс тянет эту нитку, пока она не приводит к Изнанке. Дети, подростки, взрослые — три «лагеря», но один маршрут. Потом сериал начнёт раздавать побочные квесты, заводить новые команды, новые города, новые «вот это поворот». А здесь — чистая драматургия: одна беда, один страх, одна цель. Поэтому любой эпизод ощущается как шаг вперёд, а не как остановка на заправке.

Джойс и Хоппер: семейная боль сильнее хоррора

Вайнона Райдер в первом сезоне играет Джойс так, что вам физически неловко от чужого отчаяния. Её считают странной — и сериал делает это важной частью конфликта: мир не верит женщине, потому что ей «пора успокоиться». А она оказывается единственной, кто слышит правду.

Плюс Хоппер: вначале угрюмый, битый жизнью шериф, а потом — человек, который вдруг снова учится быть живым. Их связка работает как двигатель: это не просто «охота на монстра», это история про родителей, которые не согласны терять своих детей.

Настоящая тайна, когда зритель слепой — и это кайф

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Первый сезон пугает тем, что вы не понимаете правила игры. Изнанка — чёрная комната без инструкции. Демогоргон появляется и исчезает, как ночной кошмар: вы не знаете, где он «прописан» и как его остановить. Позже сериал объяснит слишком многое, разложит мифологию по папкам — и страх станет управляемым. А в 2016-м каждый шорох звучал как приговор, потому что неизвестность всегда страшнее любого объяснения.

Монстр маленький, а ужас большой

Парадокс «Очень странных дел»: чем крупнее чудовище, тем меньше оно кусается. Демогоргон по масштабу скромнее Пожирателя разума и Векны, но он — идеальный «монстр из шкафа». Его мало, и поэтому он везде. Он не болтает, не философствует, не превращается в символ — он просто охотится. В этом первобытном ужасе и была магия: сериал не спорил с вашим воображением, он подбрасывал ему топливо.

Первый сезон — законченное кино в восьми сериях

Самое честное: первый сезон можно смотреть как отдельную историю. Да, есть зацепки на будущее, но главная арка закрывается. Семья Байерсов воссоединяется, Хоппер получает смысл, дети взрослеют ровно на ту ступень, на какую их поднял кошмар.

Позже сериал станет огромным аттракционом — временами прекрасным, временами шумным. Но первый сезон был камерной страшной сказкой, где каждое движение имело цену.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Посмотрела первые серии «ПОНИ», где Дейенерис смешно ругается на русском языке: в каком года происходит действие сериала? Читать дальше 23 января 2026
Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69% Читать дальше 23 января 2026
63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) 63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) Читать дальше 23 января 2026
Несмотря на хейт, этот сериал Netflix набрал 100,6 млн часов просмотра: и я даже понимаю, почему его включают зрители Несмотря на хейт, этот сериал Netflix набрал 100,6 млн часов просмотра: и я даже понимаю, почему его включают зрители Читать дальше 23 января 2026
Кывылджим опозорят перед всеми Уналами, но мне ее не жалко: что же покажут в 122 серии «Клюквенного щербета» Кывылджим опозорят перед всеми Уналами, но мне ее не жалко: что же покажут в 122 серии «Клюквенного щербета» Читать дальше 23 января 2026
Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Я досмотрела «Добро пожаловать в Дерри» за один день и теперь мечтаю о 2 сезоне: история явно не закончена, но будет ли продолжение? Читать дальше 23 января 2026
После «Игры престолов» не верится, но HBO умеет делать сериалы без слабых сезонов: вот 3 таких проекта После «Игры престолов» не верится, но HBO умеет делать сериалы без слабых сезонов: вот 3 таких проекта Читать дальше 22 января 2026
«Так хотелось дать ему в лицо!»: не поверите, чем Мэттью МакКонахи раздражал своего коллегу во время съемок «Настоящего детектива» «Так хотелось дать ему в лицо!»: не поверите, чем Мэттью МакКонахи раздражал своего коллегу во время съемок «Настоящего детектива» Читать дальше 22 января 2026
Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Читать дальше 21 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше