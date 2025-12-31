Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение

Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение

31 декабря 2025 09:54
Кадр из мультсериала «Ван-Пис»

Теперь формат проекта будет изменен.

Случилось то, чего фанаты ждали почти 26 лет. 28 декабря завершился первый и единственный сезон культового аниме «Ван-Пис».

Он насчитывает 1155 серий. Теперь в трансляции серий наступил небольшой перерыв.

Первый сезон аниме «Ван-Пис»

28 декабря вышел 1155-й эпизод, завершивший текущий сезон «Ван-Писа», который тянется с 1999 года. Эта серия поставила точку в грандиозной арке Эггхеда. Зрители в последний раз видят команду на берегу, а их путь теперь лежит к острову Эльбаф.

В том же эпизоде показана и реакция Мирового правительства. Теперь они вынуждены отвечать на последствия — секретное послание доктора Вегапанка стало известно всему миру.

Кадр из мультсериала «Ван-Пис»

Продолжение аниме «Ван-Пис»

Перерыв в трансляции — это не отмена, а начало нового формата. Проект переходит на сезонный график. Утешением для фанатов стала уже назначенная дата возвращения. Премьера состоится 5 апреля.

Первый блок выпуска составит 13 еженедельных эпизодов. Затем последует трёхмесячный перерыв. После выйдет вторая часть сезона такой же длины. В итоге за год мы увидим 26 новых серий вместо привычных 40 с лишним. Для современного аниме-рынка это вполне стандартный объём.

Безусловно, многие фанаты уже переживают из-за сокращения числа эпизодов. Однако у нового подхода есть и плюс. Повествование станет более плотным и сфокусированным. Даже самые преданные зрители соглашаются, что за годы непрерывного выпуска в аниме появилось много лишних сцен и филлеров.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году.

Фото: Кадры из мультсериала «Ван-Пис»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше Новые серии «Наруто» все-таки выйдут — и точная дата известна: обычно обещанного 3 года ждут, но бывает, как видите, и дольше Читать дальше 30 декабря 2025
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом Читать дальше 1 января 2026
А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало Читать дальше 30 декабря 2025
156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий 156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий Читать дальше 27 декабря 2025
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице Читать дальше 1 января 2026
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить Читать дальше 1 января 2026
Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Мягков получил роль Лукашина случайно: на эту роль Рязанов чуть не утвердил Миронова, но вот что пошло не так Читать дальше 31 декабря 2025
В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки Читать дальше 31 декабря 2025
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Читать дальше 31 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше