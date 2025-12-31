Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение

Случилось то, чего фанаты ждали почти 26 лет. 28 декабря завершился первый и единственный сезон культового аниме «Ван-Пис».

Он насчитывает 1155 серий. Теперь в трансляции серий наступил небольшой перерыв.

Первый сезон аниме «Ван-Пис»

28 декабря вышел 1155-й эпизод, завершивший текущий сезон «Ван-Писа», который тянется с 1999 года. Эта серия поставила точку в грандиозной арке Эггхеда. Зрители в последний раз видят команду на берегу, а их путь теперь лежит к острову Эльбаф.

В том же эпизоде показана и реакция Мирового правительства. Теперь они вынуждены отвечать на последствия — секретное послание доктора Вегапанка стало известно всему миру.

Продолжение аниме «Ван-Пис»

Перерыв в трансляции — это не отмена, а начало нового формата. Проект переходит на сезонный график. Утешением для фанатов стала уже назначенная дата возвращения. Премьера состоится 5 апреля.

Первый блок выпуска составит 13 еженедельных эпизодов. Затем последует трёхмесячный перерыв. После выйдет вторая часть сезона такой же длины. В итоге за год мы увидим 26 новых серий вместо привычных 40 с лишним. Для современного аниме-рынка это вполне стандартный объём.

Безусловно, многие фанаты уже переживают из-за сокращения числа эпизодов. Однако у нового подхода есть и плюс. Повествование станет более плотным и сфокусированным. Даже самые преданные зрители соглашаются, что за годы непрерывного выпуска в аниме появилось много лишних сцен и филлеров.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году.