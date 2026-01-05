Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»

Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»

5 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Убегай»

Новинка оказалась успешнее культового хита.

После неоднозначных отзывов финальный сезон «Очень странные дела» внезапно уступил первое место в мировом топе Netflix. И произошло это куда быстрее, чем ожидали даже скептики: всего через несколько дней лидерство перехватил малозаметный на старте триллер «Убегай» — очередная экранизация романа Харлана Кобена.

Почему «Очень странные дела 5» не удержались на вершине

Финал культового сериала братьев Даффер вышел громким, эмоциональным и спорным. Для одних это был логичный, зрелый и мрачный итог десятилетней истории. Для других — перегруженный символами, растянутый и слишком осторожный. Именно эта полярность и сыграла роль: зрители посмотрели, обсудили, поспорили — и пошли дальше.

Эффект «обязательного просмотра» сработал, но эффект долгого удержания внимания — нет. Netflix-аудитория проглатывает флагманов быстро и без сантиментов, особенно если финал оставляет больше вопросов к форме, чем к сути.

Что такое «Убегай» и почему его включили все подряд

«Убегай» — классический Кобен: исчезнувший ребёнок, тревожный отец, ложное воссоединение и цепочка тайн, где каждый второй персонаж явно что-то скрывает. История начинается почти камерно, но очень быстро разгоняется до мрачного детективного триллера с убийством, зависимостями и семейными скелетами.

Сериал не претендует на статус события, но идеально попадает в формат «ещё одну серию и спать». Именно такие проекты чаще всего и обгоняют громкие хиты — за счёт темпа, простоты и привычного жанрового комфорта.

Стоит ли удивляться смене лидера

На самом деле — нет. «Очень странные дела» завершили эпоху, а «Убегай» оказался удобным сериалом для начала нового года: без лора, без багажа, без фанатских ожиданий. Просто включили — и поехали.

И в этом есть символика: один сериал закрыл большую мифологию, другой тихо напомнил, за что Netflix когда-то полюбили — за умение превращать скромные триллеры в глобальные хиты.

Ранее мы писали: Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке.

Фото: Кадр из сериала «Убегай»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне Netflix все-таки не закроет хит «Эмили в Париже»: в какой стране окажется героиня в 6 сезоне Читать дальше 6 января 2026
Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа Считаете финал «Игры престолов» неудачным? Если бы сериал закончили, как планировали, то получилась бы вообще катастрофа Читать дальше 6 января 2026
5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых 5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых Читать дальше 6 января 2026
Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря Читать дальше 6 января 2026
3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал 3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал Читать дальше 6 января 2026
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Читать дальше 5 января 2026
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе 3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе Читать дальше 5 января 2026
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают 3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают Читать дальше 5 января 2026
Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале Братья Дафферы официально подтвердили, что спин-оффу «Очень странных дел» — быть: обратите внимание на камень в финале Читать дальше 5 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше