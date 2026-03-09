«Первый отдел» закончился, «Невский» ещё не начался, а что смотреть? 3 детективных сериала, которые можно включить прямо сейчас

Британские детективы давно стали отдельным жанром. Там меньше громких погонь, зато больше атмосферы, характеров и сложных расследований.

Именно поэтому сериалы с Туманного Альбиона часто затягивают на несколько вечеров. Собрали три проекта из Великобритании, которые зрители советуют чаще всего.

«Хинтерланд»

Детектив «Хинтерланд» выходил с 2013 по 2016 год и получил 3 сезона. Главную роль сыграл Ричард Хэррингтон, а действие происходит в валлийском городе Аберистуит.

Сериал начинается с первого рабочего дня детектива Томаса Матиаса. Его сразу ждет сложное дело: полиция находит тело пожилой женщины Хелен Дженкинс. Расследование приводит к неожиданной детали — жертву сбросили с Дьявольского моста. Чем дальше продвигается следствие, тем мрачнее становятся тайны города.

«Вера»

Детективный сериал «Вера» выходит с 2011 года и уже насчитывает более 11 сезонов. Проект основан на романах британской писательницы Энн Кливес.

Главная героиня — старший инспектор Вера Стенхоуп в исполнении Бренды Блетин. Она жесткая, наблюдательная и почти одержима работой. Вместе с напарником Джо Эшуортом Вера расследует самые запутанные преступления, стараясь понять не только виновных, но и причины трагедии.

«Шетланд»

Сериал «Шетланд» стартовал в 2013 году и быстро стал одним из самых атмосферных британских детективов. Действие происходит на Шетландских островах у побережья Шотландии, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

Во время археологических раскопок находят человеческие останки, а вскоре происходит новое убийство. Расследовать дело приезжает детектив Джимми Перез, который когда-то вырос на этих островах. Суровые пейзажи и сложные дела делают «Шетланд» одним из самых захватывающих британских детективов последних лет.

Британские детективы умеют держать напряжение без лишнего шума. Иногда достаточно туманного побережья, одного убийства и внимательного следователя, чтобы история затянула до последней серии.