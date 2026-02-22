«Первый отдел» вытеснил «Лепилу»: новинку НТВ с Никитой Панфиловым сместили в эфире из-за Брагина с Шибановым

«Первый отдел» вышел на НТВ и полностью завладел прайм-таймом эфирного времени канала. Сериал показывают вечером, как раз когда зрители вернулись домой и готовы устроиться перед ТВ.

Продюсеры делают ставку на проект, поэтому не готовы двигать его в сетке вещания даже ради других новинок. Жертвой такого соперничества стал новый сериал с Никитой Панфиловым «Лепила», который отправили почти на ночной показ.

Сюжет сериала «Лепила»

Главный герой сериала — Сергей Рашидов, талантливый хирург из Душанбе, у которого, казалось бы, есть все: любимая работа, счастливая семья и стабильное будущее. Но в один миг его жизнь переворачивается с ног на голову.

В квартиру врывается спецназ, и врача задерживают по абсурдному обвинению в наркоторговле. Жена Марина пытается вызволить мужа и обращается за помощью к полковнику Азизу, но она даже не догадывается, что именно этот человек причастен к криминальной схеме, в которую втянули Сергея.

В тюремной камере Рашидов знакомится с террористом по имени Ахат и против своей воли оказывается замешан в его дерзком побеге. После этого пути назад уже нет: возвращаться домой слишком опасно.

Единственное спасение — бежать, сменить имя и документы. Так бывший хирург превращается в Джуру, простого московского дворника, который метет улицы и старается быть незаметным.

Однажды утром Джура находит на своем участке тяжело раненого мужчину. Тот оказывается бандитом по кличке Конрад. Врачебная привычка спасать жизни берет верх над страхом, и Рашидов тайно выхаживает преступника в своей каморке.

Но слухи о перестрелке доходят до майора Алешина из убойного отдела, а главный конкурент Конрада — владелец ночного клуба Лаки — узнает, где прячется его враг. Теперь под угрозой не только жизнь самого Конрада, но и судьба дворника, который рискнул нарушить закон ради спасения человека.

Выход сериала «Лепила»

Остросюжетная лента с Никитой Панфловым выходит в сложных условиях. Все внимание телезрителей приковано к «Первому отделу», конкурировать с которым невозможно.

Кроме того, «Лепилу» поставят в эфир сразу после истории Брагина и Шибановым, по будням в 22:10. Но есть большая вероятность, что к этому времени аудитория просто устанет перед ТВ, и если новинка не захватит их с первой серии, то зрители быстро ее выключат.

Насколько оправдаются эти предположения, будет понятно с 25 февраля.