«Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ

Свежие рейтинги онлайн-кинотеатра Иви показали неожиданную перестановку. Долгое время детектив «Первый отдел» уверенно держался в лидерах, но теперь уступил место новым фаворитам зрителей.

1 место — «Горничная»

Главным хитом платформы сейчас стал триллер «Горничная» (2025). История начинается с того, что девушка по имени Милли устраивается работать горничной в роскошный дом семьи Винчестер. Она только недавно вышла по УДО, поэтому эта работа для неё — шанс начать новую жизнь.

Но спокойной жизни не получается. Хозяйка дома Нина ведёт себя всё страннее и регулярно придирается к новой работнице. Зато её муж Эндрю кажется идеальным: он старается сглаживать конфликты и неожиданно начинает проявлять к Милли особое внимание. Постепенно становится ясно, что за красивыми стенами особняка скрывается куда больше тайн, чем кажется.

2 место — «Чебурашка 2»

На второй строчке рейтинга расположился семейный фильм «Чебурашка 2» с оценкой 7,5 из 10. По сюжету прошёл уже год с тех пор, как Чебурашка поселился у Гены. Ушастик взрослеет, становится более самостоятельным и иногда начинает хулиганить. Из-за этого между друзьями всё чаще возникают споры.

Однажды героев приглашают на день рождения девочки Сони. Праздник заканчивается не очень удачно: Чебурашка случайно всё портит. Чтобы избежать новых проблем, он вместе с Соней и Гришей решает сбежать в горы. Там их ждут красивые пейзажи и опасные приключения, а взрослым предстоит отправиться на поиски пропавших детей.

3 место — «Первый отдел»

Детективный сериал «Первый отдел» занял третье место, хотя долгое время оставался одним из самых популярных проектов на платформе. Сейчас у него высокий рейтинг — 8,2 из 10.

Главный герой истории — следователь Юрий Брагин. Пятый сезон вышел в феврале 2026 года, поэтому зрители до сих пор с удовольствием пересматривают не только новинку, но и старые сезоны.

Так что сейчас на Иви сложилась любопытная ситуация: новый триллер и семейный фильм неожиданно обошли один из самых успешных российских детективов последних лет.