Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ

«Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ

11 марта 2026 18:08
Кадры из сериалов «Горничная», «Чебурашка 2», «Первый отдел»

Зрители поменяли свои предпочтения после финала сезона.

Свежие рейтинги онлайн-кинотеатра Иви показали неожиданную перестановку. Долгое время детектив «Первый отдел» уверенно держался в лидерах, но теперь уступил место новым фаворитам зрителей.

1 место — «Горничная»

Главным хитом платформы сейчас стал триллер «Горничная» (2025). История начинается с того, что девушка по имени Милли устраивается работать горничной в роскошный дом семьи Винчестер. Она только недавно вышла по УДО, поэтому эта работа для неё — шанс начать новую жизнь.

Но спокойной жизни не получается. Хозяйка дома Нина ведёт себя всё страннее и регулярно придирается к новой работнице. Зато её муж Эндрю кажется идеальным: он старается сглаживать конфликты и неожиданно начинает проявлять к Милли особое внимание. Постепенно становится ясно, что за красивыми стенами особняка скрывается куда больше тайн, чем кажется.

«Горничная»

2 место — «Чебурашка 2»

На второй строчке рейтинга расположился семейный фильм «Чебурашка 2» с оценкой 7,5 из 10. По сюжету прошёл уже год с тех пор, как Чебурашка поселился у Гены. Ушастик взрослеет, становится более самостоятельным и иногда начинает хулиганить. Из-за этого между друзьями всё чаще возникают споры.

Однажды героев приглашают на день рождения девочки Сони. Праздник заканчивается не очень удачно: Чебурашка случайно всё портит. Чтобы избежать новых проблем, он вместе с Соней и Гришей решает сбежать в горы. Там их ждут красивые пейзажи и опасные приключения, а взрослым предстоит отправиться на поиски пропавших детей.

«Чебурашка 2»

3 место — «Первый отдел»

Детективный сериал «Первый отдел» занял третье место, хотя долгое время оставался одним из самых популярных проектов на платформе. Сейчас у него высокий рейтинг — 8,2 из 10.

Главный герой истории — следователь Юрий Брагин. Пятый сезон вышел в феврале 2026 года, поэтому зрители до сих пор с удовольствием пересматривают не только новинку, но и старые сезоны.

«Первый отдел»

Так что сейчас на Иви сложилась любопытная ситуация: новый триллер и семейный фильм неожиданно обошли один из самых успешных российских детективов последних лет.

Фото: Кадры из сериалов «Горничная», «Чебурашка 2», «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная Читать дальше 12 марта 2026
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами Читать дальше 11 марта 2026
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ Читать дальше 11 марта 2026
Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет Читать дальше 10 марта 2026
В такую Веру из «Первого отдела» можно влюбиться: этот сериал с Еленой Вожакиной интереснее любого детектива В такую Веру из «Первого отдела» можно влюбиться: этот сериал с Еленой Вожакиной интереснее любого детектива Читать дальше 10 марта 2026
В этом сериале Шибанов справляется без Брагина, и получается намного лучше: «На порядок круче, чем "Первый отдел"» В этом сериале Шибанов справляется без Брагина, и получается намного лучше: «На порядок круче, чем "Первый отдел"» Читать дальше 10 марта 2026
«Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ «Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ Читать дальше 9 марта 2026
5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований 5 сезон закончился, но Брагин с Шибановым вернулись: на НТВ вышла «секретная серия» «Первого отдела» — еще 50 минут новых расследований Читать дальше 9 марта 2026
Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Читать дальше 9 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше