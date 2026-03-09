Меню
«Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ

9 марта 2026 16:40
Кадр из сериала «Возмездие»

НТВ радует новым криминальным детективом. 

В начале 2026 года зрители ждали, конечно, пятый сезон «Первого отдела». Однако он далеко не всем понравился. Но этот сериал не единственная новинка НТВ. 9 марта на экраны выйдет сериал «Возмездие».

О чем сериал

Это напряженный криминальный боевик о спецназовце МВД Сергее Давыдове, который после неудачной операции впадает в кому, теряет память, оказывается обвинённым в госизмене и одновременно пытается разыскать свою пропавшую дочь.

Почему стоит посмотреть

Если вам нравятся истории, которые не отпускают до финала, этот сериал обязателен к просмотру. Сюжет точно будет держать в постоянном напряжении: вместо наркотиков в чемодане оказывается биологическое оружие, за которым охотятся и преступники, и те, кто готов объявить героя предателем — и именно это втягивает Сергея Давыдова в смертельно опасную игру.

Этот анонс уже впечатляющий. Элемент амнезии делает происходящее особенно драматичным: потеряв память, герой вынужден действовать вслепую, одновременно спасая похищенную дочь — такая личная ставка придает каждой сцене остроту и эмоции. Отдельное достоинство — актерский состав: Олег Доброван, Сергей Комаров, любимый частью фанатов в «Первом отделе», и Михаил Горевой придают сериалу особый антураж.

Фото: Кадр из сериала «Возмездие»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
