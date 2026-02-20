Меню
«Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет

20 февраля 2026 09:25
Кадры из сериалов «Заступники», «Бизон: Дело манекенщицы», «Чужой район»

В России немало интересных детективов. 

На экраны вышла долгожданная премьера — пятый сезон сериала «Первый отдел». Однако во время ожидания были просмотрены и другие детективные ленты. Сюжет совершенно не уступает.

«Заступники», рейтинг «Кинопоиска» — 8.5

«Заступники»

Российский драматический ретродетектив создан по мемуарам адвоката Дины Каминской «Записки адвоката». Главная героиня — принципиальная Нина Метлицкая, в роли которой выступает Марина Ворожищева. Действие происходит в СССР в 1960–70‑е годы.

Сериал тщательно передает атмосферу той эпохи. В картине много костюмов и бытовых деталей, которые вызывают ностальгию. Режиссеры и художники уделили внимание мелочам, чтобы воссоздать внешний вид и настроение 1960‑х.

Вместо экшена делает ставку на захватывающие поединки в зале суда. Герои решают дела интеллектуально, что очень интересно для зрителя.

«Бизон: Дело манекенщицы», рейтинг «Кинопоиска» — 8.1

«Бизон: Дело манекенщицы»

Это 14-серийный ретродетектив о расследовании убийства ведущей манекенщицы в Москве 1974 года. Главную роль играет Сергей Безруков. На экране он воплощает принципиального следователя МУР Кирилла Бессонова, который выходит на след контрабанды и коррупции в Доме моделей.

Это темный нуар, который погружает в атмосферу брежневской эпохи. Сериал показывает жизнь советской элиты и опасный мир моды. Именно этим он особенно интересен. Также картина тщательно воспроизводит эстетику СССР: моду, музыку, автомобили и быт того времени. Помимо Безрукова в сериале задействованы задействованы Александр Яценко, Сергей Гилев и Владимир Стеклов.

Сюжет выходит за рамки простого преступления: расследование перерастает в опасную игру с высокими чинами и переплетено с личной драмой героя. В сериале можно услышать песни Владимира Высоцкого и поэтические тексты эпохи.

«Чужой район», рейтинг «Кинопоиска» — 7.6

«Чужой район»

Российский детективный сериал рассказывает о порядочном оперуполномоченном Андрее Фролове, которого после конфликта с влиятельными людьми отправляют участковым в один из самых криминальных районов города — «Красный Молот».

Сериал правдоподобно передает суровую жизнь рабочего окраинного района. Проект выступает не только как детектив, но и как комедия нравов, показывая быт обычных людей, их заботы, страхи и радости. Сильный актерский состав, в том числе Кирилл Полухин, добавляет криминальной линии дополнительной глубины.

Фото: Кадры из сериалов «Заступники», «Бизон: Дело манекенщицы», «Чужой район»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
