«Первый отдел» смотрят все, но есть и не хуже: эти 3 проекта создал тот же Андрей Тумаркин — сюжеты закручены лихо

Несомненно, сериал «Первый отдел» зацепил большое количество зрителей. И в этом заслуга не только режиссеров и актеров, но и сценаристов. Так, у Андрея Тумаркина, подарившего нам этот проект, есть и другие достойные внимания работы. Сейчас мы о них и поговорим.

«Матрёшка», оценка 7,1 на Кинопоиске

Несколько лет назад на экраны вышел 8-серийный телефильм «Матрёшка». В центре сюжета находится история студентки Юлии Морозовой, завербованной органами госбезопасности в 1983 году. Ей нужно внедриться в ближайшее окружение американского шпиона, благодаря ее поразительному сходству с его погибшей супругой.

Юлия должна найти «крысу» в рядах советской оборонной промышленности. Но это лишь первое задание, которое свяжет ее с секретной службой.

«Полицейское братство», оценка 6,8 на Кинопоиске

Сюжетная линия разворачивается вокруг отставного следователя Шавырина, которому в частной медицинской клинике ставят неутешительный диагноз. После долгих раздумий, он решается на отчаянный шаг. Мужчина планирует свести счеты с жизнью, однако в самый ответственный момент в его дверь раздается звонок.

Из столицы в Санкт-Петербург приезжает его дочь Анастасия, желающая начать карьеру следователя в северной столице. Там она знакомится с молодым оперативником уголовного розыска по имени Никита. К слову, но является сыном полковника Тарасова, отбывающего тюремный срок в исправительном учреждении. Освободившись, Тарасов намерен ликвидировать криминального авторитета Гарина, которого считает виновным в своем заключении. Анастасия и Никита узнают об этом и пытаются помешать ему, параллельно расследуя и другие преступления.

«Настоящий», оценка 7,4 на Кинопоиске

Спецназовец Александр Волков оставил службу в армии ради жены Алены. Он посвятил себя служению Господу. Но этот путь омрачается трагической гибелью Алены, и только вера помогает Волкову справиться с горем. Получив приход в родном городе, отец Александр становится не только духовным наставником для своих прихожан, но и надежной опорой в житейских проблемах.