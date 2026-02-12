Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Первый отдел» смотрят все, но есть и не хуже: эти 3 проекта создал тот же Андрей Тумаркин — сюжеты закручены лихо

«Первый отдел» смотрят все, но есть и не хуже: эти 3 проекта создал тот же Андрей Тумаркин — сюжеты закручены лихо

12 февраля 2026 13:46
Кадры из сериалов «Матрёшка», «Полицейское братство», «Настоящий»

Чем удивит сценарист?

Несомненно, сериал «Первый отдел» зацепил большое количество зрителей. И в этом заслуга не только режиссеров и актеров, но и сценаристов. Так, у Андрея Тумаркина, подарившего нам этот проект, есть и другие достойные внимания работы. Сейчас мы о них и поговорим.

«Матрёшка», оценка 7,1 на Кинопоиске

Несколько лет назад на экраны вышел 8-серийный телефильм «Матрёшка». В центре сюжета находится история студентки Юлии Морозовой, завербованной органами госбезопасности в 1983 году. Ей нужно внедриться в ближайшее окружение американского шпиона, благодаря ее поразительному сходству с его погибшей супругой.

Юлия должна найти «крысу» в рядах советской оборонной промышленности. Но это лишь первое задание, которое свяжет ее с секретной службой.

«Матрёшка»

«Полицейское братство», оценка 6,8 на Кинопоиске

Сюжетная линия разворачивается вокруг отставного следователя Шавырина, которому в частной медицинской клинике ставят неутешительный диагноз. После долгих раздумий, он решается на отчаянный шаг. Мужчина планирует свести счеты с жизнью, однако в самый ответственный момент в его дверь раздается звонок.

Из столицы в Санкт-Петербург приезжает его дочь Анастасия, желающая начать карьеру следователя в северной столице. Там она знакомится с молодым оперативником уголовного розыска по имени Никита. К слову, но является сыном полковника Тарасова, отбывающего тюремный срок в исправительном учреждении. Освободившись, Тарасов намерен ликвидировать криминального авторитета Гарина, которого считает виновным в своем заключении. Анастасия и Никита узнают об этом и пытаются помешать ему, параллельно расследуя и другие преступления.

«Полицейское братство»

«Настоящий», оценка 7,4 на Кинопоиске

Спецназовец Александр Волков оставил службу в армии ради жены Алены. Он посвятил себя служению Господу. Но этот путь омрачается трагической гибелью Алены, и только вера помогает Волкову справиться с горем. Получив приход в родном городе, отец Александр становится не только духовным наставником для своих прихожан, но и надежной опорой в житейских проблемах.

«Настоящий»
Фото: Кадры из сериалов «Матрёшка», «Полицейское братство», «Настоящий»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев Для тех кто, не может забыть «Трассу»: в будущей новинке OKKO «Похищение» ребенка будет искать Трибунцев Читать дальше 13 февраля 2026
Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала Эти 3 российские сериала круче, чем проекты от Netflix: включают и смотрят без остановки до финала Читать дальше 13 февраля 2026
«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» «Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» Читать дальше 13 февраля 2026
Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо» Убойный конкурент «Молодежки»: чем новый российский сериал о хоккеистах «Седьмой игрок» похож на «Теда Лассо» Читать дальше 13 февраля 2026
Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Читать дальше 13 февраля 2026
Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела Читать дальше 13 февраля 2026
Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров Читать дальше 13 февраля 2026
«20 серий будет ли 30?»: «Первый отдел» на носу, а ясности нет — почему фанаты не могут понять, сколько эпизодов выйдет в 5 сезоне «20 серий будет ли 30?»: «Первый отдел» на носу, а ясности нет — почему фанаты не могут понять, сколько эпизодов выйдет в 5 сезоне Читать дальше 13 февраля 2026
Кинокритик выбрал лучшие тру-детективы — здесь самые сильные российские сериалы про серийных убийц Кинокритик выбрал лучшие тру-детективы — здесь самые сильные российские сериалы про серийных убийц Читать дальше 13 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше