«Первый отдел» обсуждали все, но в марте были и другие: 3 сериала на НТВ, ТВ-3 и с Колесниковым, которые вы могли пропустить

Март 2026 года неожиданно оказался насыщенным для российского детектива. Каналы сделали ставку не на привычные «дело недели», а на истории с внутренним конфликтом и моральной серой зоной.

Три проекта прошли чуть тише громких премьер (например, «Первого отдела»), но именно в них жанр выглядит живее и современнее.

«Мертвая точка»: когда правду приходится добывать самим

18 марта на НТВ вышел 16-серийный детектив о Рите Галич «Мертвая точка» с Иваном Колесниковым — юристе, чья жизнь ломается после обвинения отца в убийстве аспирантки. Сюжет строится вокруг почти безнадёжного дела, где улики работают против героя, а система — против здравого смысла. В центре не полиция, а люди без полномочий, которые вынуждены идти на компромиссы.

Сериал аккуратно уходит от привычной схемы «найти преступника к финалу серии». Здесь напряжение держится на выборе: насколько далеко можно зайти ради близкого человека. Именно эта внутренняя линия делает историю заметно сильнее стандартных процедуралов.

«Новая земля»: детектив на грани выживания

3 марта на НТВ стартовала «Новая земля» — 20 серий о сотруднике полиции, который оказывается в нестабильной среде и быстро теряет контроль над ситуацией. Уже в начале расследования герой сам становится подозреваемым, и классическая структура «сыщик против преступника» ломается.

Проект работает на ощущении нестабильности. Здесь нет уверенности ни в системе, ни в людях, ни даже в собственной правоте. Детектив превращается в историю выживания, где каждое решение может стоить карьеры или жизни.

«Зов русалки»: мистика как форма правды

Самый необычный проект месяца — «Зов русалки» на ТВ-3, премьера состоялась 30 марта. Всего 8 серий, но именно здесь жанр делает шаг в сторону. История начинается как классическое расследование: тела, странные улики, эксперт из Москвы. Но постепенно рациональная логика начинает давать сбой.

Мотив «чешуи» на телах жертв работает как метафора страха, который невозможно объяснить. Сериал балансирует между детективом и фольклором, не давая однозначного ответа, где заканчивается реальность. За счёт этого он держит напряжение до финала и выглядит самым атмосферным релизом месяца.

Март показал, что российский детектив постепенно уходит от формулы и начинает работать с темами выбора, недоверия и личной ответственности. И именно в таких историях жанр снова становится интересным.