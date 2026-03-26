«Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский» — все отлично, но можно посмотреть другой детектив: удивительная роль Волочковой

Последние годы особой любовью зрителей пользуются детективы НТВ, в том числе «Первый отдел», «Мертвая точка», «Невский». Однако иногда хочется пощекотать нервы, но не тратить много времени. Прекрасно для этого подойдут 8-серийные детективы, в том числе «Место под солнцем».

О чем сериал

Поклонник знаменитой балерины Екатерины Орловой попал в поле подозрения после гибели её мужа, бизнесмена Глеба Калашникова. Вскоре к кругу подозреваемых присоединились его тайная любовница, деловой партнёр и молодая мачеха.

Почему стоит посмотреть

Это очень качественная экранизация романа Полины Дашковой. Роль Екатерины исполнила балерина Анастасия Волочкова. Я в полном восторге от сериала «Место под солнцем» — каждая серия держит в напряжении до последней минуты. Если вы, как и я, любите классические запутанные истории в духе Полины Дашковой, экранизация ее романа подарит настоящее удовольствие: интрига развивается гармонично, а число подозреваемых постоянно растёт.

Отдельно хочу отметить точную передачу атмосферы начала 2000-х: стиль, музыка и манеры той эпохи добавляют особый колорит. Сюжет вокруг убийства бизнесмена Глеба Калашникова настолько хитро закручен, что каждая мелочь может стать ключом к разгадке. В целом это идеальный выбор для вечера, если хочется и напряжённого детектива, и сильной актёрской игры. Кстати, зрители также выделили отличную игру Анастасии Волочковой: