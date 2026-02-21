Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля

«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля

21 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Есть слухи, но пока они никак не подтвержаются

Пятый сезон «Первого отдела» уже вышел, Брагин на месте, сюжет закручивается все жестче, но вместе с новыми сериями вернулись и старые страхи зрителей: а вдруг героя Ивана Колесникова внезапно «уберут» из истории?

Слухи о сложной атмосфере на съемочной площадке когда-то обсуждали активно, и теперь часть аудитории насторожена — не повторится ли история с переписанными сценариями.

Недавно появлялась информация о разногласиях между Иваном Колесниковым и частью съемочной группы. Говорили о конфликтах, резких высказываниях и напряженной обстановке.

Тогда даже звучали предположения, что проект может оказаться под угрозой. Официальных подтверждений этим разговорам не последовало, и сериал продолжил производство.

Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Сейчас картина иная. Пятый сезон идет, Брагин остается центральной фигурой, вокруг него строится вся драматургия. Рейтинг у проекта высокий, продюсеры заинтересованы в продолжении.

Тем не менее тревога в комментариях никуда не делась: зрители опасаются, что сценаристы могут решиться на радикальный ход и убрать персонажа, чтобы избежать возможных внутренних проблем.

Пока поводов для паники нет. Брагин жив, его линия развивается, впереди — новая серия, которая выйдет 24 февраля. Но «Первый отдел» давно приучил аудиторию к неожиданным поворотам. И именно поэтому каждую премьеру поклонники встречают с легким напряжением: кто знает, чем закончится следующий эпизод.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала «Первый отдел» — это безусловный хит телеканала НТВ»: зрители назвали 5 причин бешеной популярности сериала Читать дальше 19 февраля 2026
На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь Читать дальше 17 февраля 2026
Съемки пятого сезона «Первого отдела» едва не сорвались: сейчас эти слухи уже забыли, но год назад все обсуждали только скандалы с Колесниковым Съемки пятого сезона «Первого отдела» едва не сорвались: сейчас эти слухи уже забыли, но год назад все обсуждали только скандалы с Колесниковым Читать дальше 17 февраля 2026
«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются «Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются Читать дальше 21 февраля 2026
Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал Уже на финишной прямой: сколько серий осталось у «Полной совместимости» и когда финал Читать дальше 20 февраля 2026
Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Думала, обсуждать будут сюжет, а обсуждают Колесникова: 5 сезон «Первого отдела» стартовал шумно — актера обвинили в «легкой халтурке» Читать дальше 19 февраля 2026
А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли Читать дальше 18 февраля 2026
5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» 5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» Читать дальше 18 февраля 2026
Если вам нравится Брагин из «Первого отдела», посмотрите этот советский фильм: Колесников считает, что главные герои очень похожи Если вам нравится Брагин из «Первого отдела», посмотрите этот советский фильм: Колесников считает, что главные герои очень похожи Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше