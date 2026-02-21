«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля

Есть слухи, но пока они никак не подтвержаются

Пятый сезон «Первого отдела» уже вышел, Брагин на месте, сюжет закручивается все жестче, но вместе с новыми сериями вернулись и старые страхи зрителей: а вдруг героя Ивана Колесникова внезапно «уберут» из истории?

Слухи о сложной атмосфере на съемочной площадке когда-то обсуждали активно, и теперь часть аудитории насторожена — не повторится ли история с переписанными сценариями.

Недавно появлялась информация о разногласиях между Иваном Колесниковым и частью съемочной группы. Говорили о конфликтах, резких высказываниях и напряженной обстановке.

Тогда даже звучали предположения, что проект может оказаться под угрозой. Официальных подтверждений этим разговорам не последовало, и сериал продолжил производство.

Сейчас картина иная. Пятый сезон идет, Брагин остается центральной фигурой, вокруг него строится вся драматургия. Рейтинг у проекта высокий, продюсеры заинтересованы в продолжении.

Тем не менее тревога в комментариях никуда не делась: зрители опасаются, что сценаристы могут решиться на радикальный ход и убрать персонажа, чтобы избежать возможных внутренних проблем.

Пока поводов для паники нет. Брагин жив, его линия развивается, впереди — новая серия, которая выйдет 24 февраля. Но «Первый отдел» давно приучил аудиторию к неожиданным поворотам. И именно поэтому каждую премьеру поклонники встречают с легким напряжением: кто знает, чем закончится следующий эпизод.