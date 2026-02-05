Меню
Киноафиша Статьи «Первый отдел» — только начало: 3 российских сериала, которые ждут больше остальных в 2026 году

5 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Первый отдел», «Страх над Невой», «Чёрное солнце»

У них уже есть армия преданных поклонников.

В первой половине 2026 года российская телеиндустрия предлагает зрителям большой выбор. Есть и впечатляющие новинки, и долгожданные продолжения. И из долгоиграющих проектов я выбрала три, которые зрители ждут больше остальных.

«Первый отдел 5» — стабильность, за которую любят

Пятый сезон «Первого отдела» — это уже не просто сериал, а проверенный бренд. Герои Ивана Колесникова и Сергея Жаркова давно стали родными, а сама история держится не на громких поворотах, а на характерах и внутренней логике. Очень надеюсь, что с премьерой не будут тянуть и мы увидим продолжение уже в феврале.

«Страх над Невой 2» — холодно и напряжённо

Антон Хабаров и Андрей Фролов — дуэт, который отлично зашёл зрителям ещё в первом сезоне. «Страх над Невой» — не самый комфортный сериал, но в этом его сила. Мрачная атмосфера, тяжёлые решения и ощущение тревоги, которое не отпускает. От второго сезона ждут ещё большей глубины.

«Чёрное солнце 2» — подарок к весне

Продолжение «Чёрного солнца» — тот случай, когда второй сезон действительно нужен. Юрий Чурсин умеет держать внимание, а сам сериал — создавать нужное напряжение без лишней суеты. Отличный кандидат на мартовскую премьеру.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Страх над Невой», «Чёрное солнце»
Анастасия Луковникова
