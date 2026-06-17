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Киноафиша Статьи Первый канал вытащил из закромов ретро-детектив с Александром Дьяченко: мог бы стать главным хитом июня, если бы не минусы

Первый канал вытащил из закромов ретро-детектив с Александром Дьяченко: мог бы стать главным хитом июня, если бы не минусы

17 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Аллигатор»

Но на него все же стоит обратить внимание.

Во второй половине июня на Первом канале стартовал показ сериала «Аллигатор» — совместного проекта России и Казахстана. Новинка переносит зрителей в Алма-Ату 1943 года, но интересный исторический сеттинг не смог спасти проект от проблем со сценарием и атмосферой.

О чем сериал «Аллигатор»

Действие разворачивается в Алма-Ате военных лет, куда вместе с эвакуированными предприятиями перебираются и преступные группировки. В центре сюжета оказываются майор контрразведки Стариков и следователь Турчин. Героям предстоит расследовать серию преступлений и выйти на загадочного «Аллигатора» — человека, которого криминальный мир считает особенно опасным.

На первый взгляд история выглядит многообещающе. Военная эпоха, редкое для отечественных сериалов место действия и детективная интрига могли стать основой для сильного проекта.

Атмосфера эпохи так и не ожила

Кадр из сериала «Аллигатор»

Главная проблема сериала связана именно с исторической частью. Несмотря на костюмы, декорации и знакомые приметы времени, происходящее на экране редко вызывает ощущение настоящего погружения в 1943 год.

Авторы выбрали интересный период истории, однако мир сериала выглядит слишком условным. Из-за этого многие драматические моменты не производят должного впечатления, а интрига развивается медленнее, чем хотелось бы зрителю.

Хорошие актеры не спасают сценарий

Главные роли исполнили Павел Трубинер, Ольга Ломоносова, Александр Дьяченко, Татьяна Догилева и Дмитрий Астрахан. К актерским работам сложно предъявить серьезные претензии: исполнители уверенно существуют в своих образах.

Однако персонажи получились довольно предсказуемыми. Трубинер и Ломоносова во многом продолжают знакомые зрителям амплуа, поэтому ярких актерских открытий сериал не предлагает.

Стоит ли смотреть

«Аллигатор» нельзя назвать откровенной неудачей, передает дзен-канал «Мир сериалов». У него есть крепкий актерский состав, необычный исторический фон и детективная интрига. Но проекту не хватает атмосферы и эмоционального вовлечения, которое заставляет смотреть серию за серией.

Кроме того, кто хотел, уже мог посмотреть все серии в интернете, так как проект не слишком свежий и был доступен еще в 2025 году.

Любителям телевизионных детективов старой школы сериал может прийтись по душе. Тем же, кто ждет уровень лучших современных криминальных драм, стоит заранее снизить ожидания.

Фото: Кадр из сериала «Аллигатор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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