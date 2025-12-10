Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3»

Один из проектов уверенно обгоняет остальных.

Сергей Жарков в новом телесезоне станет одним из самых заметных актёров криминальной и драматической линейки телеканалов. Зрители уже с нетерпением ждут выхода анонсированных сериалов «Порода», «Псы и волки» и «Дельфин 3».

Формально все они заявлены на 2026 год, но степень готовности у каждого разная, пишет дзен-канал Мир современного кино.

«Порода»

«Порода» – 16-серийная историческая драма, охватывающая сто лет жизни одной донбасской семьи. Через судьбы нескольких поколений показан масштабный срез истории региона и страны.

Сериал поставили Александр Балахонов и Сергей Мезенцев, а съёмки прошли в Москве, Юрово, Каменске-Шахтинском и Медыни.

Помимо Сергея Жаркова, в актёрском ансамбле – Сергей Марин, Даниил Краснов, Владислав Хитрик, Юрий Чурсин, Анна Котова-Дерябина и другие.

Производство сериала завершено, проект находится на финальной стадии подготовки.

По внутреннему графику вещания ожидается, что премьерный показ состоится весной 2026 года, когда Первый канал формирует крупный сезонный пакет драм.

«Псы и волки»

«Псы и волки» — 10-серийный комедийный детектив НТВ. В центре сюжета — Магабан, дерзкий бандит 90-х, и Брюс, бывший легендарный опер.

Они встречаются в бане, где один работает банщиком, другой — охранником. История строится на столкновении прошлого и настоящего.

В главных ролях — Сергей Жарков и Максим Стоянов, также в проекте задействованы Юрий Ицков, Хельга Филиппова, Ирина Ракшина, Дмитрий Быковский. Режиссёр — Алан Дзоциев.

Производство завершено полностью. Премьера на НТВ ожидается летом 2026 года.

«Дельфин 3»

«Дельфин 3» — продолжение детективного цикла НТВ.

Андрей Кораблёв выходит на новый этап расследования, связанного с человеком, скрывающимся под кодовым именем Chief.

Часть событий переносится в закрытый санаторий «Дельфиний мыс».

В ролях — Сергей Жарков, Дарья Румянцева, Сергей Колос. Режиссёр — Григорий Жихаревич.

Съёмки проходят в Геленджике и Ленинградской области. Дата выхода пока не объявлена, проект станет поздней премьерой года на НТВ.

Кто окажется первым

Если сравнить графики, всё складывается логично:

– Первая премьера — «Порода» на Первом канале (весна 2026 года).

– Следом — «Псы и волки» на НТВ (лето 2026 года).

– «Дельфин 3» завершит сезон, выйдя ближе к концу 2026 года.

Жарков проведёт год в трёх разных жанрах — от драматической семейной саги до лёгкого криминального детектива, что делает сезон одним из самых разнообразных в его карьере.

Также прочитайте: НТВ начинает неделю с громких премьер: два криминальных сериала выходят в один день друг за другом