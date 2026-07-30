Пока НТВ выдает хиты, Первый канал показывает мелодраму 2017 года: зрители наперебой критикуют «новинку» — и вот за что

Летом мало новинок, но все же...

На Первом канале состоялась премьера мелодрамы «Пармские фиалки», но обсуждают ее не только из-за сюжета. Зрители быстро выяснили, что сериал был снят еще в 2017 году и почти восемь лет пролежал без эфира. Именно это многие считают одной из главных причин шквала критики.

Сериал ждал своего часа почти восемь лет

Для многих зрителей главным сюрпризом оказалось вовсе не содержание сериала, а дата его создания.

«Пармские фиалки» были сняты еще в 2017 году, однако по неизвестным причинам проект так и не вышел в эфир в свое время. Лишь сейчас Первый канал решил показать мелодраму широкой аудитории.

Именно поэтому в комментариях все чаще появляются вопросы, почему федеральный канал снова делает ставку на многолетние проекты вместо новых премьер.

Зрители считают сериал устаревшим

Многие отзывы связаны не столько с самой историей, сколько с ощущением, что сериал будто «застрял» в прошлом.

Зрители называют сюжет слишком затянутым, а героев — шаблонными. Главную героиню Лиду многие считают чересчур безвольной: по мнению аудитории, она слишком долго терпит унижения и почти никогда не пытается изменить свою жизнь.

Не меньше критики досталось и постановке. В комментариях пишут, что некоторые сцены выглядят неестественно, а актерская игра и диалоги напоминают телевизионные мелодрамы десятилетней давности. Именно поэтому некоторые зрители иронично называют сериал «приветом из 2017 года».

Нашлись и те, кому сериал понравился

При этом нельзя сказать, что «Пармские фиалки» получили исключительно негативную реакцию.

Часть зрителей признается, что любит именно такие неспешные мелодрамы и смотрит их с удовольствием. Другие отмечают, что история постепенно затягивает, несмотря на предсказуемые повороты и отдельные сюжетные условности.

Но даже многие поклонники сериала соглашаются с тем, что проект ощущается заметно старше современных телевизионных премьер.

Похоже, главная проблема «Пармских фиалок» вовсе не в сюжете. Многие зрители уверены, что сериал просто опоздал со своей премьерой на несколько лет. И именно поэтому сегодня он выглядит устаревшим на фоне новых российских проектов, а решение Первого канала показать мелодраму 2017 года вызвало столько споров.

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