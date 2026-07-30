Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Пока НТВ выдает хиты, Первый канал показывает мелодраму 2017 года: зрители наперебой критикуют «новинку» — и вот за что

Пока НТВ выдает хиты, Первый канал показывает мелодраму 2017 года: зрители наперебой критикуют «новинку» — и вот за что

30 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Пармские фиалки»

Летом мало новинок, но все же...

На Первом канале состоялась премьера мелодрамы «Пармские фиалки», но обсуждают ее не только из-за сюжета. Зрители быстро выяснили, что сериал был снят еще в 2017 году и почти восемь лет пролежал без эфира. Именно это многие считают одной из главных причин шквала критики.

Сериал ждал своего часа почти восемь лет

Для многих зрителей главным сюрпризом оказалось вовсе не содержание сериала, а дата его создания.

«Пармские фиалки» были сняты еще в 2017 году, однако по неизвестным причинам проект так и не вышел в эфир в свое время. Лишь сейчас Первый канал решил показать мелодраму широкой аудитории.

Именно поэтому в комментариях все чаще появляются вопросы, почему федеральный канал снова делает ставку на многолетние проекты вместо новых премьер.

Зрители считают сериал устаревшим

Многие отзывы связаны не столько с самой историей, сколько с ощущением, что сериал будто «застрял» в прошлом.

Зрители называют сюжет слишком затянутым, а героев — шаблонными. Главную героиню Лиду многие считают чересчур безвольной: по мнению аудитории, она слишком долго терпит унижения и почти никогда не пытается изменить свою жизнь.

Не меньше критики досталось и постановке. В комментариях пишут, что некоторые сцены выглядят неестественно, а актерская игра и диалоги напоминают телевизионные мелодрамы десятилетней давности. Именно поэтому некоторые зрители иронично называют сериал «приветом из 2017 года».

Нашлись и те, кому сериал понравился

При этом нельзя сказать, что «Пармские фиалки» получили исключительно негативную реакцию.

Часть зрителей признается, что любит именно такие неспешные мелодрамы и смотрит их с удовольствием. Другие отмечают, что история постепенно затягивает, несмотря на предсказуемые повороты и отдельные сюжетные условности.

Но даже многие поклонники сериала соглашаются с тем, что проект ощущается заметно старше современных телевизионных премьер.

Похоже, главная проблема «Пармских фиалок» вовсе не в сюжете. Многие зрители уверены, что сериал просто опоздал со своей премьерой на несколько лет. И именно поэтому сегодня он выглядит устаревшим на фоне новых российских проектов, а решение Первого канала показать мелодраму 2017 года вызвало столько споров.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Пармские фиалки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Натираю дегтярное мыло и готовлю суперсредство: обувь благоухает даже в жару без стирки и дорогих средств  Натираю дегтярное мыло и готовлю суперсредство: обувь благоухает даже в жару без стирки и дорогих средств Читать дальше 31 июля 2026
Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман» Зря все 26 лет ненавидели Никиту: в Сети выбрали по-настоящему мерзкого персонажа «Границы. Таёжный роман» Читать дальше 30 июля 2026
Кого Максим Матвеев сыграет в сериале «Полдень», снятом по повести Стругацких: ради этого героя отказался от Каммерера Кого Максим Матвеев сыграет в сериале «Полдень», снятом по повести Стругацких: ради этого героя отказался от Каммерера Читать дальше 31 июля 2026
Вовсе не из-за сценария зрители НТВ смотрят «Невского» уже 7 сезонов: феномен сериала объяснил сам Васильев Вовсе не из-за сценария зрители НТВ смотрят «Невского» уже 7 сезонов: феномен сериала объяснил сам Васильев Читать дальше 30 июля 2026
Уже 2 августа НТВ запускает очередной сериал с Сергеем Жарковым: выходит 3 сезон — зрителям еще не надоело Уже 2 августа НТВ запускает очередной сериал с Сергеем Жарковым: выходит 3 сезон — зрителям еще не надоело Читать дальше 30 июля 2026
Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь» Только в этом сериале Устюгов блистал на все 8,5 — и это точно не «Ментовские войны» и даже не «Константинополь» Читать дальше 30 июля 2026
До выхода 3 сезона «Кордона» остались считанные дни: рассказываем, что ждет Дымова в новых сериях До выхода 3 сезона «Кордона» остались считанные дни: рассказываем, что ждет Дымова в новых сериях Читать дальше 30 июля 2026
Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение? Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение? Читать дальше 30 июля 2026
Этот детектив НТВ заставил «Невского» пыль глотать: называют лучшим сериалом за последние годы Этот детектив НТВ заставил «Невского» пыль глотать: называют лучшим сериалом за последние годы Читать дальше 29 июля 2026
Эти три сериала «Первого канала» не зря считаются худшими: №1 даже Пореченков не спас — зрителям было стыдно смотреть Эти три сериала «Первого канала» не зря считаются худшими: №1 даже Пореченков не спас — зрителям было стыдно смотреть Читать дальше 29 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше