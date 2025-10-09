«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением

Когда Стивен Кинг хвалит экранизацию по собственному произведению — это событие сродни солнечному затмению. Обычно король ужасов безжалостен к режиссёрам, но в этот раз он не сдержал восторга. В соцсетях Кинг написал:

«"Добро пожаловать в Дерри" — это потрясающе. Первый эпизод просто ужасен».

Для сериала HBO Max, выходящего 26 октября, это высшая оценка, ведь речь идёт о приквеле к одной из самых культовых историй в жанре хоррора — «Оно».

Возвращение в город, где страх живёт вечно

«Добро пожаловать в Дерри» переносит зрителей в 1962 год — задолго до событий, знакомых по фильмам Энди Мускетти. Именно тогда клоун Пеннивайз впервые выходит из спячки, чтобы вновь насытиться страхом жителей маленького городка.

Сценаристы Энди и Барбара Мускетти вместе с Джейсоном Фуксом создают многослойную историю, где прошлое, настоящее и ужас сплетаются в единый цикл. Пеннивайза снова играет Билл Скарсгард — тот самый демонический клоун с пронзительным взглядом, из-за которого миллионы зрителей больше не ходят в цирк.

Почему Кинг доволен

Кинг редко восторгается экранизациями. Он критиковал Кубрика за «Сияние» и остался холоден к многим адаптациям своих романов. Поэтому его реакция на «Добро пожаловать в Дерри» звучит как благословение.

Судя по всему, создатели нашли правильный баланс между атмосферой кошмара и вниманием к человеческим историям — тем, что всегда было в сердце романа. Не просто монстр в парике, а зло, которое прорастает из страхов самого города.

Что дальше ждёт зрителей

Энди Мускетти уже намекнул: проект задуман как трилогия.

«Первый сезон — 1962 год, второй — 1935-й, третий — 1908-й», — рассказал режиссёр.

Каждый цикл будет показывать новый «катастрофический всплеск» появления Пеннивайза. То есть сериал не просто расширит вселенную «Оно» — он превратит историю в многопоколенческую хронику страха.

Стивен Кинг, похоже, доволен тем, как его кошмар обретает новое дыхание. А если сам автор говорит «ужасен» — можно быть уверенным: это лучший комплимент, который вообще можно получить от человека, придумавшего Пеннивайза.

