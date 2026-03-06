Меню
Киноафиша Статьи Первые зрители назвали «Невесту!» слишком мерзкой: что студия потребовала немедленно убрать из фильма

Первые зрители назвали «Невесту!» слишком мерзкой: что студия потребовала немедленно убрать из фильма

6 марта 2026 11:21
Кадр из фильма «Невеста!»

Постановщице пришлось согласиться.   

Режиссёр Мэгги Джилленхол поделилась первыми впечатлениями от тестовых показов своего нового фильма «Невесты!». Зрители, по её словам, выходили с сеансов в лёгком шоке: картину назвали слишком жёсткой и откровенно мерзкой.

Особенно сильную реакцию вызывали сцены с Джесси Бакли и Кристианом Бейлом.

Критика «Невесты!»

«Невеста!» должна была выйти ещё в 2025‑м, но премьеру перенесли на год — и поползли слухи, что тестовые показы прошли не очень и студия не знает, что делать с таким странным кино. Теперь Мэгги Джилленхол в подкасте всё объяснила: проблема не в странности, а в жестокости. Фильм, по её словам, тестировали на обычных зрителях, и люди выходили оттуда под глубоким впечатлением — мягко говоря.

«В картине есть сцены сексуального насилия», — поделилась режиссер.

Warner Bros. попросила некоторые из них смягчить. Джилленхол пошла на уступки, но тему не закрыла. По её словам, важно было показать последствия, а не просто шокировать.

Впрочем, от некоторых эпизодов пришлось отказаться совсем. Например, от сцены, где Франкенштейн слизывал рвоту Невесты — студия сказала, что это уже перебор.

Кадр из фильма «Невеста!»

Сюжет «Невесты!»

«Невеста!» берёт за основу классический сюжет о Франкенштейне, но переворачивает его с ног на голову. Здесь монстр не просто ищет создателя, а просит того собрать ему партнёршу. Вместе они оживляют убитую девушку, которая выбирает себе имя Невеста, и отправляются в безумное путешествие, попутно затевая самую настоящую революцию.

Критики после пресс‑показа встретили фильм на удивление тепло, несмотря на все скандалы вокруг тестов. В мировой прокат картина выходит 6 марта.

Фото: Кадры из фильма «Невеста!» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
