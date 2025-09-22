Первые слухи о новом «Чужом» взволновали фанатов: кто вернется в сиквел из «Ромула» — сплетня от режиссера

Культовая франшиза «Чужой» готовит новый сюрприз. Режиссёр Федерико Альварес официально подтвердил, что в восьмой части серии появятся знакомые персонажи — Рэйн и Энди. Это означает, что зрителей ждёт не просто очередной эпизод, а полноценное продолжение.

Финал предыдущего фильма, «Чужой: Ромул», завершился отбытием героев на загадочную планету Ивага. Именно этот таинственный мир станет ключевой локацией новой истории.

Сюжет нового «Чужого»

Федерико Альварес, хотя и не станет режиссёром восьмой части, лично позаботился о будущем своих героев. Вместе со сценаристом Родольфо Саягесом они подготовили основу для сиквела, где Рэйн и Энди снова окажутся в центре событий.

Альварес на HorrorBound Weekend 2025 пояснил: им было важно сохранить персонажей и дать им шанс на развитие — чтобы никто не решил внезапно «закрыть» эту историю в следующем фильме. Теперь сценарий готов, и студия может передать съёмки новому режиссёру, не опасаясь за судьбу Каррадайн и её брата.

При этом, Альварес объяснил, почему не станет режиссировать следующую часть «Чужого». Он изначально воспринимал «Ромула» как проект, который «делаешь и передаёшь дальше».

«Даже такие мастера, как Джеймс Кэмерон и Дэвид Финчер, сняли лишь по одному фильму франшизы. И только Ридли Скотт, как создатель вселенной, мог позволить себе снять несколько частей», — отметил он.

Фильм «Чужой: Ромул»

В «Чужом: Ромуле» группа друзей во главе с Рэйн и её братом Энди отправилась на заброшенный космический корабль. Они рассчитывали найти там ценные ресурсы, чтобы добраться до легендарной планеты Ивага.

Но вместо сокровищ команда столкнулась с ксеноморфами. В жестоком противостоянии выжили только Рэйн и Энди. Именно они направились к таинственной Иваге — месту, которое, скорее всего, станет главной локацией сиквела.

Пока о дате выхода новой части ничего не известно. Студия ещё даже не определилась с режиссёром, который продолжит историю.

