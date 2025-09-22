Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первые слухи о новом «Чужом» взволновали фанатов: кто вернется в сиквел из «Ромула» — сплетня от режиссера

Первые слухи о новом «Чужом» взволновали фанатов: кто вернется в сиквел из «Ромула» — сплетня от режиссера

22 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Федерико Альварес дал конкретный намек.

Культовая франшиза «Чужой» готовит новый сюрприз. Режиссёр Федерико Альварес официально подтвердил, что в восьмой части серии появятся знакомые персонажи — Рэйн и Энди. Это означает, что зрителей ждёт не просто очередной эпизод, а полноценное продолжение.

Финал предыдущего фильма, «Чужой: Ромул», завершился отбытием героев на загадочную планету Ивага. Именно этот таинственный мир станет ключевой локацией новой истории.

Сюжет нового «Чужого»

Федерико Альварес, хотя и не станет режиссёром восьмой части, лично позаботился о будущем своих героев. Вместе со сценаристом Родольфо Саягесом они подготовили основу для сиквела, где Рэйн и Энди снова окажутся в центре событий.

Альварес на HorrorBound Weekend 2025 пояснил: им было важно сохранить персонажей и дать им шанс на развитие — чтобы никто не решил внезапно «закрыть» эту историю в следующем фильме. Теперь сценарий готов, и студия может передать съёмки новому режиссёру, не опасаясь за судьбу Каррадайн и её брата.

При этом, Альварес объяснил, почему не станет режиссировать следующую часть «Чужого». Он изначально воспринимал «Ромула» как проект, который «делаешь и передаёшь дальше».

«Даже такие мастера, как Джеймс Кэмерон и Дэвид Финчер, сняли лишь по одному фильму франшизы. И только Ридли Скотт, как создатель вселенной, мог позволить себе снять несколько частей», — отметил он.

Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Фильм «Чужой: Ромул»

В «Чужом: Ромуле» группа друзей во главе с Рэйн и её братом Энди отправилась на заброшенный космический корабль. Они рассчитывали найти там ценные ресурсы, чтобы добраться до легендарной планеты Ивага.

Но вместо сокровищ команда столкнулась с ксеноморфами. В жестоком противостоянии выжили только Рэйн и Энди. Именно они направились к таинственной Иваге — месту, которое, скорее всего, станет главной локацией сиквела.

Пока о дате выхода новой части ничего не известно. Студия ещё даже не определилась с режиссёром, который продолжит историю.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Сигурни Уивер отказывается смотреть сериал «Чужой: Земля».

Фото: Кадры из фильма «Чужой: Ромул» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше