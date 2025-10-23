Первые отзывы на «Алису в Стране Чудес»: зрители восхищаются визуалом, но песни Высоцкого не всем зашли

В прокат вышла новая «Алиса в Стране Чудес» (2025) — масштабный российский мюзикл с Анной Пересильд в главной роли.

Картина уже вызвала оживлённое обсуждение: зрители хвалят визуальный ряд и актёрский ансамбль, но спорят о музыкальных номерах и тональности фильма.

История, знакомая и новая одновременно

Режиссёр переносит героиню в современность. Алиса — обычная школьница, которая после ссоры с родителями случайно попадает в страну, где солнце застывает, а время не движется.

Знакомые лица из реального мира здесь обретают иные формы — от друзей до родителей. Это не буквальная адаптация Кэрролла, а самостоятельная история о взрослении и внутреннем поиске.

Что зрителям понравилось

Зрители отмечают, что фильм выглядит эффектно и зрелищно.

«Очень красивая картинка, чувствуется масштаб, как будто смотришь голливудское кино», — пишут в комментариях.

Другие выделяют актёрскую игру: «Пересильд — настоящая Алиса, без наигранности. Бикович и Андреева — просто находка».

Отдельно хвалят визуальные решения и работу художников по костюмам, называя фильм «одним из самых стильных российских проектов последних лет».

Что вызвало споры

Главный источник разногласий — песни.

«Песни Высоцкого — интересный ход, но они звучат как будто не отсюда», — говорят зрители.

«Мюзикл получился красивым, но не всегда органичным: некоторые сцены тормозят из-за песен», — добавляют другие.

Часть аудитории, наоборот, считает музыкальные вставки сильной стороной фильма: «Эти номера делают историю живой и уникальной, без них это была бы просто очередная “Алиса”».

Итог первых реакций

Большинство зрителей сходятся в одном: «Алиса в Стране Чудес» — яркая, визуально впечатляющая и эмоционально честная работа, пусть и не без шероховатостей.

Это фильм, который стоит посмотреть хотя бы ради атмосферы и хорошей актёрской игры.

