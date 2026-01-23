Меню
Первые 2 серии уже доступны на PREMIER : «Полная совместимость» может стать главным сериалом 2026 года — тут график выхода эпизодов

23 января 2026 13:17
Кадр из сериала «Полная совместимость»

Теперь с нетерпением будем ждать четвергов.

22 января на телевидении стартует медицинская драма «Полная совместимость» — и это тот редкий случай, когда канал сразу показывает не «пробный шар», а уверенно запускает проект с понятным ритмом и финалом.

Если вы привыкли откладывать сериалы из-за страха бесконечного просмотра, здесь можно выдохнуть: график выхода серий известен заранее, без сюрпризов и переносов «на неопределенный срок».

История развивается линейно и плотно: одна серия в неделю, без пауз и разрывов. Первый эпизод выходит сразу вместе со вторым, задавая темп, а дальше сериал аккуратно доводят до финала в начале марта. Ни растягивания, ни внезапных провалов — все рассчитано заранее.

Наопмним, это медицинская драма о московском трансплантологе, которая после конфликта в столичной клинике попадает работать в больницу Заполярья. В условиях вечной мерзлоты и постоянных экстренных операций ей приходится доказывать свой профессионализм и сталкиваться с врачом из болезненного прошлого. Сериал — о сложных медицинских решениях и о том, почему «полную совместимость» между людьми найти сложнее, чем между донором и пациентом.

График выхода серий 1 сезона:

Эпизод

Дата выхода

1 серия

22 января 2026

2 серия

22 января 2026

3 серия

29 января 2026

4 серия

5 февраля 2026

5 серия

12 февраля 2026

7 серия

26 февраля 2026

8 серия (финал)

5 марта 2026

Финал сезона запланирован на 5 марта, и это важный момент: сезон не обрывается на полуслове, а именно завершается. Для медицинской драмы, где многое строится на моральных выборах и личных конфликтах, это принципиально.

«Полная совместимость» идет по четкой траектории — от знакомства с героиней и суровой реальностью Заполярья до логического финала. Так что сериал можно смотреть спокойно, понимая, сколько времени он у вас займет и когда история поставит точку.

Фото: Кадр из сериала «Полная совместимость»
Екатерина Адамова
