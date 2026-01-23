Первые 2 серии уже доступны на PREMIER : «Полная совместимость» может стать главным сериалом 2026 года — тут график выхода эпизодов

22 января на телевидении стартует медицинская драма «Полная совместимость» — и это тот редкий случай, когда канал сразу показывает не «пробный шар», а уверенно запускает проект с понятным ритмом и финалом.
Если вы привыкли откладывать сериалы из-за страха бесконечного просмотра, здесь можно выдохнуть: график выхода серий известен заранее, без сюрпризов и переносов «на неопределенный срок».
История развивается линейно и плотно: одна серия в неделю, без пауз и разрывов. Первый эпизод выходит сразу вместе со вторым, задавая темп, а дальше сериал аккуратно доводят до финала в начале марта. Ни растягивания, ни внезапных провалов — все рассчитано заранее.
Наопмним, это медицинская драма о московском трансплантологе, которая после конфликта в столичной клинике попадает работать в больницу Заполярья. В условиях вечной мерзлоты и постоянных экстренных операций ей приходится доказывать свой профессионализм и сталкиваться с врачом из болезненного прошлого. Сериал — о сложных медицинских решениях и о том, почему «полную совместимость» между людьми найти сложнее, чем между донором и пациентом.
График выхода серий 1 сезона:
|
Эпизод
|
Дата выхода
|
1 серия
|
22 января 2026
|
2 серия
|
22 января 2026
|
3 серия
|
29 января 2026
|
4 серия
|
5 февраля 2026
|
5 серия
|
12 февраля 2026
|
7 серия
|
26 февраля 2026
|
8 серия (финал)
|
5 марта 2026
Финал сезона запланирован на 5 марта, и это важный момент: сезон не обрывается на полуслове, а именно завершается. Для медицинской драмы, где многое строится на моральных выборах и личных конфликтах, это принципиально.
«Полная совместимость» идет по четкой траектории — от знакомства с героиней и суровой реальностью Заполярья до логического финала. Так что сериал можно смотреть спокойно, понимая, сколько времени он у вас займет и когда история поставит точку.