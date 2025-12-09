Меню
Киноафиша Статьи Первой законной женой Сулеймана была вовсе не Хюррем: правда о принцессе Мюкеррем Хатун, которую скрыли от историков

Первой законной женой Сулеймана была вовсе не Хюррем: правда о принцессе Мюкеррем Хатун, которую скрыли от историков

9 декабря 2025 13:17
Кадр из сериала "Великолепный век"

История женщины, чьё имя исчезло из хроник и не попало в сюжет сериала «Великолепный век».

Большинство зрителей «Великолепного века», да и просто любители османской истории уверены в одном: единственной официальной женой Сулеймана была Хюррем.

Но исследования востоковеда Наталии фон Анреп дают другую картину: до Хюррем у Сулеймана уже была законная жена — Мюкеррем Хатун. И она не была наложницей, как Гюльфем или Махидевран, а именно супругой по династическому браку.

Кто такая Мюкеррем Хатун

В книге «Махидевран – жена султана» (2016) приводится версия, что первой женой Сулеймана стала Мюкеррем Хатун — черногорская принцесса, выданная за шехзаде в 1510 году по политическим причинам.

И это важно подчеркнуть: в отличие от наложниц, которых султаны традиционно не брали в официальные браки, Мюкеррем вошла в семью как законная супруга.

Семья, которую стерла трагедия

Мюкеррем родила Сулейману трёх детей — двух дочерей и сына. Все они умерли в младенчестве от оспы.

Считается, что девочек похоронили в Большой мечети Кефе, построенной по указу шехзаде.

Потеря детей автоматически ослабила её влияние: без потенциального наследника она лишалась того, что определяло положение женщин при дворе.

Почему её имя исчезло

После появления при дворе Хюррем судьба Мюкеррем изменилась. Она была отправлена в Эдирне и фактически исключена из политической жизни.

При этом современники писали, что Мюкеррем дружила с Махидевран — фавориткой, которая никогда не имела официального статуса жены, хотя и являлась матерью шехзаде Мустафы.

Что говорят источники

Османские архивы не дают исчерпывающего ответа, но версия фон Анреп вписывается в политическую практику эпохи: до Хюррем султаны действительно заключали династические браки с принцессами.

Отдельного внимания заслуживает и интерпретация истории Гюльфем Хатун. Исследователь предполагает, что она могла быть вдовой султана Баязида II, а значит — почти ровесницей Сулеймана. Это объясняет её положение при дворе и дружелюбные упоминания в письмах Хюррем.

Гюльфем

Последние годы Мюкеррем

Мюкеррем Хатун умерла в 1555 году в Эдирне. Она так и осталась забытой законной супругой — той, чьё имя исчезло из официальной истории, но без которой ранняя биография Сулеймана была бы неполной.

Источник: дзен-канал Империя

Также прочитайте: Зубы в дверях и заклинания в стенах: зачем наложницы «Великолепного века» прятали странные предметы в Топкапы

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
