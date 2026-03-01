«Первому отделу» пришлось подвинуться: ТОП-3 проекта на ИВИ, которые зрители смотрят прямо сейчас

Онлайн-кинотеатр ИВИ снова расставил всё по местам: зрители активно смотрят и семейные истории, и суровые расследования, и мистические новинки. Вот тройка лидеров, которые сейчас собирают максимум просмотров.

1 место — «Простоквашино»

Абсолютный лидер — фильм «Простоквашино» (2026). Ремейк советской классики с рейтингом 6+ уверенно покорил семейную аудиторию.

История знакомая с детства: мальчик по прозвищу Дядя Фёдор уходит из дома, потому что родители не разрешают ему заводить животных. Вместе с котом Матроскиным и псом Шариком он отправляется в деревню Простоквашино — навстречу приключениям.

Это лёгкое, доброе кино — идеальный вариант для совместного просмотра. Ностальгия для взрослых и новая сказка для детей.

2 место — «Первый отдел»

На второй строчке — детектив «Первый отдел» (2020–2026). История следователя Юрия Брагина продолжает удерживать внимание зрителей.

Сериал вырвался в тройку лидеров благодаря пятому сезону, который сейчас выходит и на телеканале НТВ, и в онлайн-кинотеатре ИВИ. Дуэт Брагина и Шибанова до сих пор пользуется успехом у тех, кто любит умные и последовательные детективы.

3 место — «Менталистка»

Замыкает тройку новинка 2026 года — «Менталистка». Это микс мелодрамы, мистики и детективной линии.

В центре сюжета — психолог со сверхъестественным даром, которая становится напарницей полицейского, скептически относящегося к любым проявлениям мистики. Их союз — это столкновение логики и интуиции, науки и необъяснимого.

Зрители явно не боятся экспериментов: сегодня им интересны и детские приключения, и реалистичные расследования, и истории с лёгким мистическим оттенком. А значит, впереди у онлайн-платформ ещё немало сюрпризов.