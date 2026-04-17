Киноафиша Статьи «Первому отделу» и «Невскому» готовят серьезного конкурента: что известно о детективном сериале «Дерзкая» для телеканала «Россия»

«Первому отделу» и «Невскому» готовят серьезного конкурента: что известно о детективном сериале «Дерзкая» для телеканала «Россия»

17 апреля 2026 15:13
Кадр из сериала «Дерзкая»

Главную роль исполняет Евгения Шахнович.

В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового сериала «Дерзкая», который уже на этапе производства называют потенциальным хитом. Проект сочетает детектив и мелодраму — формат, который стабильно собирает высокие рейтинги.

Онлайн-премьера пройдет на платформе «Смотрим», затем сериал покажут на телеканале «Россия». По ожиданиям продюсеров, проект может составить конкуренцию таким популярным сериалам, как «Невский» и «Первый отдел».

Сюжет и команда проекта

В центре истории — следователь по особо важным делам Вера Филатова. Она работает в одном из районных УМВД Новгорода и известна своей прямолинейностью. После гибели журналиста Сергея Рудовского, с которым ее связывали личные отношения, героиня начинает собственное расследование.

В деле появляются фигуры крупного бизнеса и чиновников. К расследованию подключается полковник из Санкт-Петербурга Валерий Могучий и между героями сразу возникает конфликт, но именно им предстоит вместе распутать сложное дело.

Съемки проходят сразу в двух городах — Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Производством занимается компания «Триикс Медиа», известная своими сериалами в жанре криминальной драмы.

Кто снимается и чего ждать

Главную роль исполняет Евгения Шахнович. Также в проекте задействованы Олег Назаров, Александр Майоров, Ольга Павловец и Сергей Сафронов. Всего в актерском составе более 15 заметных ролей.

Евгения Шахнович, исполнительница роли Веры Филатовой: «У моей героини Веры Филатовой достаточно непростой характер. Но это не про грубость и нахальство, как может показаться из названия сериала, а скорее про смелость. Она честная с другими и сама с собой. Она справедливая и готова бороться за справедливость до конца. И зачастую это идет вразрез со взглядами тех, кто ее окружает».

Режиссером выступает Игорь Драка, который ранее уже работал с этой командой. По его словам, съемочная группа практически полностью сохранилась, что позволяет быстрее войти в рабочий ритм.

Создатели делают ставку на сочетание острого сюжета и личных линий героев. Именно такой формат ранее обеспечивал высокие показатели просмотров — до нескольких миллионов зрителей за серию. Если ожидания оправдаются, «Дерзкая» может стать одним из самых заметных проектов сезона.

Фото: Кадр из сериала «Дерзкая»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
