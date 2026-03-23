Первое японское аниме назвали русским словом: Миядзаки терпеть не может этот проект

Японский язык на первый взгляд кажется абсолютно чужим для русскоязычных людей. Однако если внимательно слушать речь, иногда можно поймать знакомое звучание.

Конечно, большинство заимствований в японском пришло из английского. Но есть и слова, корни которых ведут прямиком к русскому.

Отношения Японии с атомной физикой были непростыми. Тем не менее, за достижениями советской науки там следили очень пристально. И довольно быстро в язык перекочевало русское слово «атом», ставшее частью японского лексикона.

Слово

Это слово записывают катаканой — особой азбукой для зарубежных слов, имён и названий. Более того, оно даже стало именем для культового героя.

В 1951 году Осаму Тэдзука создал свою первую мангу. Главного героя, робота, он назвал именно так — «Атом, железная рука», или «Тэцуван Атому». Эта работа не просто положила начало индустрии манги, но и заложила традицию изображения роботов в Японии.

В 1963 году историю экранизировали, и она превратилась в первый в стране аниме-сериал «Могучий Атом». Любопытно, что сам Атом был очень похож на персонажей Уолта Диснея. Ведь Тэдзука как раз учился рисовать, вдохновляясь работами великого американского аниматора.

Мнение Миядзаки

Культовое аниме получило не только любовь, но и критику. Сам Хаяо Миядзаки, например, высказывался о Тэдзуке без особого восторга. По мнению Миядзаки, именно его коллега превратил анимацию в поточное производство, где главное — скорость и минимальный бюджет.

И это, считал мастер, создало опасный прецедент. Телеканалы стали ждать от всех последующих проектов такой же быстрой и дешёвой работы, что могло вредить качеству и творческому поиску.