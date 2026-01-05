Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Первая серия вышла 1 января, а когда остальные? Расписание выхода всех эпизодов 2 сезона «Ландышей. Вторая весна»

Первая серия вышла 1 января, а когда остальные? Расписание выхода всех эпизодов 2 сезона «Ландышей. Вторая весна»

5 января 2026 11:50
Кадр из сериала «Ландыши»

До финала ждать придется долго.

Новый год начинается с возвращения одной из самых тёплых и болезненно узнаваемых историй последних лет. «Ландыши» официально продолжаются: второй сезон получил подзаголовок «Вторая весна» и стартовал уже 1 января 2026 года. Рассказываем, что известно о продолжении и когда именно выходят все серии.

Что ждать от «Ландыши. Вторая весна»

Во втором сезоне жизнь Кати перестаёт быть хрупкой романтической мелодией — это уже полноценная взрослая партитура. Музыкальная группа, собранная в финале первого сезона, начинает трещать по швам, вокруг наследства отца закручиваются жёсткие интриги, а близкие люди внезапно оказываются по разные стороны баррикад.

Исполнительница главной роли Ника Здорик не раз подчёркивала: Катя изменится. Она станет честнее — прежде всего с самой собой. Потери, сомнения, решения без правильных ответов — всё это превращает героиню из девочки с гитарой в женщину, которой приходится выбирать, за что и за кого бороться.

Лёха — всё ещё центр притяжения

Главная интрига «Ландышей» никуда не делась. История по-прежнему крутится вокруг Лёхи. Катя продолжает его искать, но в каком статусе герой Сергея Городничего появится во втором сезоне — создатели предпочитают не раскрывать.

Очевидно одно: их связь остаётся эмоциональным ядром сериала, даже если она больше похожа не на роман, а на незаживающий вопрос.

Музыка снова говорит за героев

Кадр из сериала «Ландыши»

Если первый сезон многие запомнили именно по песням, то «Вторая весна» эту планку не опускает. Саундтрек вновь написал Илья Аноприев — и во втором сезоне прозвучит около десяти оригинальных композиций.

Музыка здесь снова не фон, а полноценный способ разговора. Через песни герои признаются, прощаются, злятся и надеются — иногда честнее, чем в диалогах.

Кто стоит за камерой

Режиссёром второго сезона стал Илья Шпота — клипмейкер, для которого «Ландыши» стали дебютом в игровом сериале. По словам команды, продолжение будет заметно напряжённее, но сохранит главное — ощущение тепла и искренности, за которое зрители полюбили «Ландыши. Такая нежная любовь».

Съёмки шли в бешеном темпе: две группы, почти непрерывный монтаж и ощущение, что история пишется буквально на ходу. Всё ради того, чтобы сериал вернулся ровно тогда, когда его ждут — в новогоднюю ночь.

«Ландыши. Вторая весна»: дата выхода всех серий

Смотреть «Ландыши» 2 сезон можно будет с первых минут 2026 года. Премьера состоится в полночь 1 января, новые эпизоды будут выходить раз в неделю — по четвергам, эксклюзивно на Wink.

  • Ландыши. Вторая весна — 1 серия: 1 января
  • Ландыши. Вторая весна — 2 серия: 8 января
  • Ландыши. Вторая весна — 3 серия: 15 января
  • Ландыши. Вторая весна — 4 серия: 22 января
  • Ландыши. Вторая весна — 5 серия: 29 января
  • Ландыши. Вторая весна — 6 серия: 5 февраля
  • Ландыши. Вторая весна — 7 серия: 12 февраля
  • Ландыши. Вторая весна — 8 серия: 19 февраля

Идеальный план на начало года уже есть: немного музыки, немного боли, немного юмора и ощущение, что впереди — действительно новая глава. «Ландыши» снова зацветают — и, кажется, делают это вовремя.

Ранее мы писали: Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке.

Фото: Кадр из сериала «Ландыши»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Так нашла ли Катя Леху во втором сезоне «Ландышей»: уже в 1 серии стал понятен ответ на этот вопрос Так нашла ли Катя Леху во втором сезоне «Ландышей»: уже в 1 серии стал понятен ответ на этот вопрос Читать дальше 5 января 2026
Второй сезон «Ландышей» больше не щадит зрителя: но вот 5 причин, почему стоит включить 1 серию уже сейчас Второй сезон «Ландышей» больше не щадит зрителя: но вот 5 причин, почему стоит включить 1 серию уже сейчас Читать дальше 4 января 2026
На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки На НТВ зря поставили «Первый отдел» на повтор: одни зрители не могут вытерпеть Брагина на экране, другие — засыпают сразу после заставки Читать дальше 6 января 2026
Когда выйдет «Дубровский. Русский Зорро»: эта премьера 2026 года странная даже для канала ТВ-3 Когда выйдет «Дубровский. Русский Зорро»: эта премьера 2026 года странная даже для канала ТВ-3 Читать дальше 6 января 2026
Этот сериал называли главной надеждой 2025 года, а он стал самым большим разочарованием прошлого января: Аксенова и Янковский сюжет не спасли Этот сериал называли главной надеждой 2025 года, а он стал самым большим разочарованием прошлого января: Аксенова и Янковский сюжет не спасли Читать дальше 6 января 2026
НТВ в новогодние праздники выпустил сериал-подарок, но зрители не рады: на фоне «Первого отдела» это почти провал НТВ в новогодние праздники выпустил сериал-подарок, но зрители не рады: на фоне «Первого отдела» это почти провал Читать дальше 5 января 2026
Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела» Что показывают на НТВ в начале января 2026 года: зрителей готовят к долгожданной премьере «Первого отдела» Читать дальше 4 января 2026
2026 год только начался, а в России уже радуют крутыми сериалами: на эти 4 проекта точно стоит обратить внимание 2026 год только начался, а в России уже радуют крутыми сериалами: на эти 4 проекта точно стоит обратить внимание Читать дальше 4 января 2026
Куда пропал Котов из «Следа»? Актера знали как капитана полиции, а в реальности он получил условный срок и потерял работу Куда пропал Котов из «Следа»? Актера знали как капитана полиции, а в реальности он получил условный срок и потерял работу Читать дальше 3 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше