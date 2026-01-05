Первая серия вышла 1 января, а когда остальные? Расписание выхода всех эпизодов 2 сезона «Ландышей. Вторая весна»

Новый год начинается с возвращения одной из самых тёплых и болезненно узнаваемых историй последних лет. «Ландыши» официально продолжаются: второй сезон получил подзаголовок «Вторая весна» и стартовал уже 1 января 2026 года. Рассказываем, что известно о продолжении и когда именно выходят все серии.

Что ждать от «Ландыши. Вторая весна»

Во втором сезоне жизнь Кати перестаёт быть хрупкой романтической мелодией — это уже полноценная взрослая партитура. Музыкальная группа, собранная в финале первого сезона, начинает трещать по швам, вокруг наследства отца закручиваются жёсткие интриги, а близкие люди внезапно оказываются по разные стороны баррикад.

Исполнительница главной роли Ника Здорик не раз подчёркивала: Катя изменится. Она станет честнее — прежде всего с самой собой. Потери, сомнения, решения без правильных ответов — всё это превращает героиню из девочки с гитарой в женщину, которой приходится выбирать, за что и за кого бороться.

Лёха — всё ещё центр притяжения

Главная интрига «Ландышей» никуда не делась. История по-прежнему крутится вокруг Лёхи. Катя продолжает его искать, но в каком статусе герой Сергея Городничего появится во втором сезоне — создатели предпочитают не раскрывать.

Очевидно одно: их связь остаётся эмоциональным ядром сериала, даже если она больше похожа не на роман, а на незаживающий вопрос.

Музыка снова говорит за героев

Если первый сезон многие запомнили именно по песням, то «Вторая весна» эту планку не опускает. Саундтрек вновь написал Илья Аноприев — и во втором сезоне прозвучит около десяти оригинальных композиций.

Музыка здесь снова не фон, а полноценный способ разговора. Через песни герои признаются, прощаются, злятся и надеются — иногда честнее, чем в диалогах.

Кто стоит за камерой

Режиссёром второго сезона стал Илья Шпота — клипмейкер, для которого «Ландыши» стали дебютом в игровом сериале. По словам команды, продолжение будет заметно напряжённее, но сохранит главное — ощущение тепла и искренности, за которое зрители полюбили «Ландыши. Такая нежная любовь».

Съёмки шли в бешеном темпе: две группы, почти непрерывный монтаж и ощущение, что история пишется буквально на ходу. Всё ради того, чтобы сериал вернулся ровно тогда, когда его ждут — в новогоднюю ночь.

«Ландыши. Вторая весна»: дата выхода всех серий

Смотреть «Ландыши» 2 сезон можно будет с первых минут 2026 года. Премьера состоится в полночь 1 января, новые эпизоды будут выходить раз в неделю — по четвергам, эксклюзивно на Wink.

Ландыши. Вторая весна — 1 серия: 1 января

Ландыши. Вторая весна — 2 серия: 8 января

Ландыши. Вторая весна — 3 серия: 15 января

Ландыши. Вторая весна — 4 серия: 22 января

Ландыши. Вторая весна — 5 серия: 29 января

Ландыши. Вторая весна — 6 серия: 5 февраля

Ландыши. Вторая весна — 7 серия: 12 февраля

Ландыши. Вторая весна — 8 серия: 19 февраля

Идеальный план на начало года уже есть: немного музыки, немного боли, немного юмора и ощущение, что впереди — действительно новая глава. «Ландыши» снова зацветают — и, кажется, делают это вовремя.

