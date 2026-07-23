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Киноафиша Статьи 130 000 000 рублей — не дурно! Михаил Ефремов получил первую роль после тюрьмы — что известно о фильме

130 000 000 рублей — не дурно! Михаил Ефремов получил первую роль после тюрьмы — что известно о фильме

23 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Михаил Ефремов

Сценарий кажется любопытным.

Возвращение актёра на экран — всегда событие. Особенно когда речь идёт о том, чья карьера прервалась на несколько лет.

Недавно вернувшийся из мест лишения свободы Михаил Ефремов снова появится в кино. Это его первая работа после длительного перерыва — и она уже вызывает интерес.

Михаил Ефремов в фильме «Отец. Еще отец»

Михаил Ефремов получил свою первую главную роль после освобождения. Он снимется в драмеди «Отец. Еще отец». Об этом рассказали создатели фильма на защите проектов, претендующих на финансирование Фонда кино. Режиссёром выступает Александр Баршак, пишет Telegram-канал «Русское кино в топе».

По сюжету, московский учитель соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце — только чтобы закрыть ипотечный кредит. Но в местном театре он неожиданно встречает художественного руководителя, который оказывается его биологическим отцом. С ним герой до этого никогда не встречался.

Детали фильма

Вместе с Ефремовым в проекте задействованы Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Роль сына главного героя исполнит Данила Козловский.

Бюджет картины — 130 миллионов рублей. Режиссёр Александр Баршак признался, что создатели рассчитывают на аудиторию примерно в миллион зрителей.

Старт съёмок и дата премьеры пока не объявлены.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какую работу Ефремову дал Никита Михалков.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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