Возвращение актёра на экран — всегда событие. Особенно когда речь идёт о том, чья карьера прервалась на несколько лет.
Недавно вернувшийся из мест лишения свободы Михаил Ефремов снова появится в кино. Это его первая работа после длительного перерыва — и она уже вызывает интерес.
Михаил Ефремов в фильме «Отец. Еще отец»
Михаил Ефремов получил свою первую главную роль после освобождения. Он снимется в драмеди «Отец. Еще отец». Об этом рассказали создатели фильма на защите проектов, претендующих на финансирование Фонда кино. Режиссёром выступает Александр Баршак, пишет Telegram-канал «Русское кино в топе».
По сюжету, московский учитель соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце — только чтобы закрыть ипотечный кредит. Но в местном театре он неожиданно встречает художественного руководителя, который оказывается его биологическим отцом. С ним герой до этого никогда не встречался.
Детали фильма
Вместе с Ефремовым в проекте задействованы Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Роль сына главного героя исполнит Данила Козловский.
Бюджет картины — 130 миллионов рублей. Режиссёр Александр Баршак признался, что создатели рассчитывают на аудиторию примерно в миллион зрителей.
Старт съёмок и дата премьеры пока не объявлены.
Ранее портал «Киноафиша» писал, какую работу Ефремову дал Никита Михалков.