Пережил взрыв бензовоза и очередь из дробовика: из какого металла сделан Терминатор Т-800 и почему его не берут пули?

Многие зрители «Терминатора» удивляются: что за металл скрывается под живой тканью легендарного Т-800, если его невозможно остановить выстрелами и взрывами? Секрет в особом титановом сплаве, созданном специально для машин-убийц из будущего.
Титановый каркас
Основу Т-800 составляет эндоскелет из титанового сплава — предположительно это комбинация титана с ванадием, молибденом и алюминием (типы ВТ14, ВТ22 или ВТ23). Такая конструкция имитирует человеческий скелет, но обладает невероятной прочностью.
Этот каркас делает Т-800 почти неуязвимым для стрелкового оружия. В первом фильме он выдержал:
- 11 выстрелов из дробовика, включая попадания в глаз и руку;
- взрыв автомобиля и бензовоза;
- падение с высоты и столкновение с грузовиком.
Полностью уничтожить Т-800 можно только с помощью мощных взрывчатых веществ — например, нитроглицериновых шашек.
Органическая маскировка
Сверху металлический эндоскелет покрыт живой тканью с системой кровоснабжения. Это позволяет терминатору выглядеть как человек, проходить сканеры и даже имитировать дыхание и мимику. Голосовой модуль способен подражать чужим голосам, включая женские и детские.
