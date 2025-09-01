Меню
Пережил взрыв бензовоза и очередь из дробовика: из какого металла сделан Терминатор Т-800 и почему его не берут пули?

1 сентября 2025 17:38
Кадр из фильма «Терминатор»

Вот какой сплав делает его почти неуязвимым.

Многие зрители «Терминатора» удивляются: что за металл скрывается под живой тканью легендарного Т-800, если его невозможно остановить выстрелами и взрывами? Секрет в особом титановом сплаве, созданном специально для машин-убийц из будущего.

Титановый каркас

Основу Т-800 составляет эндоскелет из титанового сплава — предположительно это комбинация титана с ванадием, молибденом и алюминием (типы ВТ14, ВТ22 или ВТ23). Такая конструкция имитирует человеческий скелет, но обладает невероятной прочностью.

Этот каркас делает Т-800 почти неуязвимым для стрелкового оружия. В первом фильме он выдержал:

  • 11 выстрелов из дробовика, включая попадания в глаз и руку;
  • взрыв автомобиля и бензовоза;
  • падение с высоты и столкновение с грузовиком.
Кадр из фильма «Терминатор»

Полностью уничтожить Т-800 можно только с помощью мощных взрывчатых веществ — например, нитроглицериновых шашек.

Органическая маскировка

Сверху металлический эндоскелет покрыт живой тканью с системой кровоснабжения. Это позволяет терминатору выглядеть как человек, проходить сканеры и даже имитировать дыхание и мимику. Голосовой модуль способен подражать чужим голосам, включая женские и детские.

