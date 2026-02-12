Перезапуск «Клиники» стартует уже 25 февраля: ABC выпускает сразу две серии — собрали все, что известно (свежий трейлер тут)

Меню
12 февраля 2026 20:00
Кадр из сериала «Клиника»

В кадре снова Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чалк.

Пятнадцать лет назад «Клиника» тихо ушла с экранов, оставив спорный девятый сезон и крепкую фан-базу. Теперь сериал возвращается: ABC показал большой трейлер и назначил премьеру на 25 февраля.

В один вечер выйдут сразу две серии — редкий жест для проекта, который делают ставку на ностальгию и узнаваемых героев.

В кадре снова Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чалк. Джон К. МакГинли и Джуди Рейес тоже в строю. Герои повзрослели, но формат прежний: медицина как фон для разговоров о дружбе, работе и личных ошибках. Рядом с ветеранами — новые интерны, через которых сериал пытается говорить с молодой аудиторией.

Создатели называют проект не «сезоном 10», а фактически новым стартом. Разработкой занимался Билл Лоуренс, автор оригинала. Сценарий балансирует между комедией и драмой — тем, за что шоу и полюбили в 2000-х. Премьера пройдет на ABC и Hulu. Всего заявлено 9 эпизодов, показ еженедельный.

Трейлер не обещает революций. Он продает ощущение возвращения в знакомую больницу, где шутки соседствуют с усталостью врачей и реальными решениями. Для зрителей, выросших на «Клинике», этого уже может быть достаточно.

Фото: Кадр из сериала «Клиника»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
