Перезапуск «Изгоняющего дьявола» жду особенно: режиссер очень хочет «породниться» с фильмом 70-х, но дело не только в этом

Киносерия «Изгоняющий дьявола» является одной из самых популярных в мире ужасов. Многие пытались сделать продолжения, но далеко не все из них были удачными.

В 2027 году нас ждет очередная попытка сделать новый вариант «Изгоняющего дьявола». О сюжете мало что известно. Но точно новая лента не будет связана с фильмом 2023 года «Изгоняющий дьявола: Верующий», который пытался продолжить историю оригинала 1973 года. Изначально планировалась целая трилогия, но «Верующий» собрал только 136 миллионов долларов в мировом прокате, что оказалось недостаточно для студии, которая приобрела права на серию почти за 400 миллионов.

Режиссером и сценаристом фильма выступает Майк Флэнаган, а съемки уже проходят в Нью-Йорке. Известно, что проект доверили именно Флэнагану в надежде, что он сможет дать новый виток истории, поскольку режиссер известен своими работами в жанре ужасов: «Окулус», «Сомния», «Уиджи. Проклятие доски дьявола» и «Игра Джеральда».

В съемках участвуют актеры Скарлетт Йоханссон, Чиветель Эджиофор, Лоренс Фишбёрн, Дайан Лэйн и Джекоби Джуп. А такой состав по идее должен гарантировать успех картине.

К слову, к касту присоединилась Саша Калле. Актриса известна по своей роли супергероини из «Флэша». Отмечается, что она сыграет одну из главных ролей, но подробностей, увы нет.

Так что ждем и посмотрим, получится ли касту и режиссеру создать должный фильм и атмосферу.