Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Перезапуск «Изгоняющего дьявола» жду особенно: режиссер очень хочет «породниться» с фильмом 70-х, но дело не только в этом

Перезапуск «Изгоняющего дьявола» жду особенно: режиссер очень хочет «породниться» с фильмом 70-х, но дело не только в этом

4 марта 2026 10:23
Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола» (1973)

Актерский каст проекта достоин внимания.

Киносерия «Изгоняющий дьявола» является одной из самых популярных в мире ужасов. Многие пытались сделать продолжения, но далеко не все из них были удачными.

В 2027 году нас ждет очередная попытка сделать новый вариант «Изгоняющего дьявола». О сюжете мало что известно. Но точно новая лента не будет связана с фильмом 2023 года «Изгоняющий дьявола: Верующий», который пытался продолжить историю оригинала 1973 года. Изначально планировалась целая трилогия, но «Верующий» собрал только 136 миллионов долларов в мировом прокате, что оказалось недостаточно для студии, которая приобрела права на серию почти за 400 миллионов.

Режиссером и сценаристом фильма выступает Майк Флэнаган, а съемки уже проходят в Нью-Йорке. Известно, что проект доверили именно Флэнагану в надежде, что он сможет дать новый виток истории, поскольку режиссер известен своими работами в жанре ужасов: «Окулус», «Сомния», «Уиджи. Проклятие доски дьявола» и «Игра Джеральда».

В съемках участвуют актеры Скарлетт Йоханссон, Чиветель Эджиофор, Лоренс Фишбёрн, Дайан Лэйн и Джекоби Джуп. А такой состав по идее должен гарантировать успех картине.

К слову, к касту присоединилась Саша Калле. Актриса известна по своей роли супергероини из «Флэша». Отмечается, что она сыграет одну из главных ролей, но подробностей, увы нет.

Так что ждем и посмотрим, получится ли касту и режиссеру создать должный фильм и атмосферу.

Фото: Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола» (1973)
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком Читать дальше 5 марта 2026
Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Читать дальше 5 марта 2026
Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей Читать дальше 4 марта 2026
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Читать дальше 4 марта 2026
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников» 3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников» Читать дальше 4 марта 2026
Эту сцену в «Титанике» так и не показали: у хита Джеймса Кэмерона был альтернативный финал Эту сцену в «Титанике» так и не показали: у хита Джеймса Кэмерона был альтернативный финал Читать дальше 4 марта 2026
Всегда нравилась эта парочка и лишь недавно узнала, почему только Ракета понимал, что говорит Грут Всегда нравилась эта парочка и лишь недавно узнала, почему только Ракета понимал, что говорит Грут Читать дальше 4 марта 2026
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео) Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео) Читать дальше 3 марта 2026
Жуткий ремейк «Пиноккио» на подходе: в главных ролях звезда «Острых козырьков» Жуткий ремейк «Пиноккио» на подходе: в главных ролях звезда «Острых козырьков» Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше