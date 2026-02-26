Перезагрузка «Секретных материалов» от Hulu все-таки будет: и уже известно, кто сыграет агента Скалли

Этот перезапуск ждут уже очень давно.

Hulu официально дал зеленый свет пилоту перезапуска «Секретных материалов», за который отвечает Райан Куглер. Проект обсуждали годами — и вот он, наконец, начинает обретать реальные очертания. Причём с новым дуэтом агентов и заметной ставкой на свежую кровь.

Кто заменит Скалли и Малдера

Главной новостью кастинга стала Даниэль Дедуайлер — именно ей доверили одну из центральных ролей. По предварительным данным, в центре сюжета снова окажется пара агентов ФБР, противоположных по характеру, которых назначают в давно расформированное подразделение по расследованию необъяснимых явлений.

Формула, знакомая до мурашек, но Куглер явно собирается переосмыслить её под новое время. При этом проект позиционируется как продолжение оригинальной истории, а не полный ребут, так что камео ветеранов франшизы — от Дэвида Духовны до Джиллиан Андерсон — теоретически остаются на столе.

Что известно о проекте

Куглер не просто продюсирует: он напишет сценарий пилота и сам его поставит — редкая степень личного контроля для шоу такого масштаба. Создатель оригинала Крис Картер вернётся как исполнительный продюсер, но без участия в сценариях, что тоже выглядит как аккуратная передача эстафеты новому поколению.

Сюжетно сериал снова будет балансировать между скепсисом и верой в паранормальное — именно эта химия когда-то сделала «Секретные материалы» культурным феноменом девяностых.

Почему за этим стоит следить

Сегодня индустрия переживает настоящую волну ностальгических перезапусков, но у проекта Куглера есть важное преимущество — сильный авторский голос. Если ему удастся сохранить атмосферу оригинала, Hulu может получить один из самых обсуждаемых жанровых проектов ближайших лет.

Дата выхода пока не объявлена, но сам факт пилотного заказа — уже сигнал: охота за истиной официально продолжается.